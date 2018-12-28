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28 Грудень 2018, Київ 14:01
Новини | Події

Поліція: у Dzidzio «незначні тілесні ушкодження»

Інцидент стався в Подільському районі Києва вранці 28 грудня

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Поліція повідомляє, що шукає невідомих, які вранці 28 грудня в Києві побили співака Михайла Хому, відомого за сценічним псевдо Dzidzio. Як повідомили столичні правоохоронці, вони опитали потерпілого, «який отримав незначні тілесні ушкодження».

У поліції додали, що відпрацьовують прилеглу до місця події територію і встановлюють записи з камер відеонагляду, які могли зафіксувати інцидент.

Інцидент стався в Подільському районі Києва.

«Проводиться першочергова перевірка, за результатом якої буде визначена правова кваліфікація події. Поліцейські розшукують інших учасників події», – йдеться в повідомленні.

Раніше представниця музиканта Лілія Слюсар у Facebook повідомила, що артиста побили біля будівлі однієї з радіостанцій, і що нападники втекли на двох автомобілях.

DZIDZIO («Дзідзьо») – український поп-гурт, створений 2009 року, фронтменом якого є Михайло Хома, який останніми роками також часто фігурує як співведучий у численних розважальних шоу.

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