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19 лютого 2021, Київ 07:48
Новини | Спорт

Дзюдо: українка Білодід здобула «срібло» на турнірі в Тель-Авіві

Міжнародна федерація дзюдо визнала Білодід найкращою дзюдоїсткою сезону 2019-2020 років

20-річна українка Дар’я Білодід здобула срібну медаль на турнірі в ізраїльському Тель-Авіві.

У фіналі Grand Slam у ваговій категорії до 48 кілограм Білодід поступилася француженці Ширін Буклі. В овертаймі українка пропустила атаку суперниці, яку судді оцінили балом іппон.

Наприкінці минулого року Міжнародна федерація дзюдо визнала Білодід найкращою дзюдоїсткою сезону 2019-2020 років. У 2019-му вона перемогла на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи та Європейських іграх, а через рік здобула перемогу на Grand Slam у Парижі.

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