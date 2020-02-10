Cпорт за тиждень: Білодід, Бех-Романчук та українські тенісистки

Олімпійські ліцензії, нові вершини, рекорди та перемоги – 2020 рік обіцяє багато несподіванок для українських вболівальників. Але не лише Олімпійськими іграми живе світовий спорт. Українці дебютують у професійному боксі, виборюють золоті нагороди світової першості і просто продовжують гучно заявляти про «синьо-жовтих». Про перемоги, поразки, нові здобутки у традиційному спортивному дайджесті за тиждень.

«Золота» Білодід

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід стала переможницею змагань серії Grand Slam у Парижі. Українка, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, без проблем подолала японку Вакану Кога та здобула «золото». Ще одна нагорода «синьо-жовтих» на рахунку чемпіона світу та Європи Георгія Зантарая. У боротьбі за «бронзу» він переміг ще одного українця Богдана Ядова.

Україна у плей-оф Світової групи Кубка федерації

Жіноча збірна України з тенісу перемогла Естонію із загальним рахунком 2:1 в останньому стиковому матчі Першої групи Євро-Африканської зони, в цьому зональному турнірі. Також на стадії групових змагань українки обіграли команди Болгарії та Хорватії – двічі по 3:0. Таким чином, Україна разом із Італією вийшла в квітневий плей-оф, де будуть розігруватися путівки в кваліфікацію Кубка федерації-2021.

Збірна України з хокею не виборола путівку на Олімпіаду

У Нур-Султані завершився кваліфікаційний турнір з хокею на Олімпійські ігри-2022 року. Збірна України лише в одному матчі виявилася сильнішою – проти команди Нідерландів. Зустріч завершилася з рахунком 3:0. Шайби забили Дмитро Німенко, Микита Буценко та Іван Савченко. Проте українська команда поступилася команді Казахстану (1:8) та Польщі (1:6). Як результат, «синьо-жовті» не вибороли ліцензію на Ігри.

Непереможна Бех-Романчук

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук здобула перемогу на міжнародному турнірі в польському Торуні. У змаганнях у приміщенні українка стрибнула на 6.96 метра, що на три сантиметри далі, ніж її найкращий результат в сезоні, встановлений в кінці січня на змаганнях в Карлсрує. Другою стала Есе Бруме з Нігерії зі стрибком на 6.62 см, а «бронза» їде до Великої Британії разом із Лорейн Аджен.

«Київ-Баскет» став другим

Матч шостого туру другого раунду Кубка Європи ФІБА, де «Київ-Баскет» боровся з латвійським «Вентспілсом», завершився перемогою останніх – 80:88. За результатами 6 турів «Київ-Баскет» посів друге місце в групі К, маючи в своєму активі чотири перемоги та дві поразки. І в березні київський клуб зіграє в ¼ фіналу проти турецької «Каршияки», яка виграла всі шість матчів другого раунду.

Дворазова чемпіонка світу

Олена Буряк здобула дві золоті нагороди на чемпіонаті світу з веслування на ергометрах. Дистанцію у 2000 метрів українка подолала за 6.31.7, а на дистанції в 500 метрів показала час – 1.27.5. Також українка Катерина Устюжаніна стала першою у віковій категорії до 16 років на дистанції 500 метрів. Крім того, вона здобула бронзу на дистанції 2000 метрів у віковій категорії Junior Women. А Артем Захаров тріумфував на дистанції 500 метрів серед спортсменів до 16 років.

Перша нагорода для Нікішина

Українець Богдан Нікішин виборов бронзову нагороду на Кубку світу з фехтування на шпагах, що проходив у Ванкувері (Канада). У чвертьфіналі український фехтувальник переміг угорця Андраша Редліха (8:6) і гарантував собі місце на п'єдесталі. Проте у півфіналі Нікішин поступився представнику Нідерландів – Басу Вервейлену (6:8). Для українського шпажиста це перша особиста медаль в олімпійському сезоні.

Чергова поразка «Мотора»

Гандбольний клуб «Мотор» програв в 11-му турі групового турніру Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ). Команда із Запоріжжя поступилася білоруському «Мєшков Брест» (33:36) та майже втратила свій шанс пробитися до плей-оф. Наразі у турнірній таблиці лідирує німецький «Кіль» із 18 очками. У запорізького «Мотора» лише чотири. Тож, щоб пробитися далі, українцям потрібні три поразки в наступних етапах від «Вардара» та «Мєшкова Бреста», які зараз перебувають на одну-дві сходинки вище у турнірці.

Наступний матч у Лізі чемпіонів «Мотор» зіграє 15 лютого в Північній Македонії проти «Вардара».

«Бронза» від Журавок

Юлія Журавок стала третьою в мас-старті на шостому етапі Кубка IBU. І це перша нагорода на такому турнірі українців у цьому році. Українка мала змогу фінішувати і другою, але через промах та штрафне коло на останньому вогневому рубежі втратила необхідний час. Тож, «бронза». Золоту нагороду виборола норвежка Іда Лієн, якій українка поступилася понад 20 секунд.

Дебют Вихриста

Чемпіон Європи 2017 року (понад 91 кг) та Європейських ігор 2019 року Віктор Вихрист дебютував на професійному ринзі. В Німеччині українець провів свій перший профбій проти Андрія Мазаника з Білорусі. Вже у першому раунді Вихрист відправив суперника в нокдаун, після чого Мазаник відмовився продовжувати бій. Зустріч завершилася на 55-й секунді технічним нокаутом. Тож Вихрист розпочав професійну кар’єру з довгострокової перемоги.

Чотири нагороди від багатоборців

На міжнародному легкоатлетичному турнірі Indoor Combined Events, який відбувся у Таллінні, українці «створили» синьо-жовтий п’єдестал. Переможницею змагань серед жінок стала Аліна Шух, яка набрала 4518 очок. «Срібло» в іншої українки – Ганни Касьянової, яка мала 4449 очок. А з результатом 4360 очок третя «синьо-жовта» – Римма Буйненко – виборола бронзову нагороду.

Серед чоловіків бронзову нагороду виборов Олексій Касьянов. Його результат – 5958 очок.

«Дніпро» та «Прометей» продовжують боротися за лідерство

У баскетбольній Суперлізі завершився черговий ігровий тиждень. «Прометей» із Кам'янського двічі святкував перемогу – «Одеса» (96:72) та «Хімік» (87:76). «Миколаїв» доводить, що він сильніший за «Харківських соколів» (81:64), проте втретє за сезон поступається «Дніпру»(76:87). Чинний чемпіон Суперліги «Хімік» виграв у «Запоріжжя» (64:85). Ще одну поразку запорізька команда зазнала від «Одеси» (82:96). «Київ-Баскет», який єдиний з українських клубів грає одразу на три «фронти» – Суперліга, Кубок України та Кубок Європи ФІБА, виграв у «Черкаських мавп» – 95:87.

Отже, за результатами цього тижня лідером у турнірній таблиці стає «Прометей», який має в своєму активі 36 очок. На другому місці розташувалося «Дніпро», яке набрало на одне очко менше, проте і зіграла команда Дениса Журавльова на одну гру менше. Далі «Хімік», «Київ-Баскет» та «Одеса». Аутсайдером залишаються «Харківські соколи», які з 20 ігор програли 18 матчів.

Наступний етап Суперліги розпочнеться 12 лютого зустріччю «Харківські соколи» проти «Дніпра».