«Матч Зірок»: перемога легіонерів, пропозиція одружитися та нові «королі» в конкурсах

10-й «Матч Зірок» визначив нових переможців у всіх конкурсах, знову погіршив статистику української команди, запалив київський «Палац спорту», змусив глядачів сміятися від жартів баскетболістів та плакати від щастя за одного з гравців. Баскетбольне шоу було насиченим та емоційним. Радіо Свобода згадує, чим ювілейний зірковий матч увійде в історію та чи увійде взагалі?

Замість вступу

Його ім'я ще не встигли назвати. Просто сказали дату, а вже увесь «Палац спорту» аплодував стоячи – вшанували пам’ять легендарного американського баскетболіста Кобі Браянта.

Факт 1. П’ята перемога легіонерів

У Києві команда «Зірок Легіону» була сильнішою за команду найкращих українських гравців. І це п'ята перемога легіонерів за проведення десятьох «Матчів Зірок» в Україні. Раніше іноземні гравці святкували перемогу у 2008 році (99:97), 2009 році (128:123), 2010 році (125:123) та 2011 році (98:86).

Факт 2. Довів, що правильно голосували

Через глядацьке голосування на баскетбольних форумах розпочалася «війна». Стартові п’ятірки команд обирали саме фанати. Кожен охочий мав змогу підтримати двох захисників та трьох представників передньої лінії у кожній збірній. Найактивнішими в голосуванні стали вболівальники «Миколаєва» та «Хіміка». І саме через це обурювалися інші фанати. Мовляв, голосувати треба не за «своїх», а за зіркових гравців. Проте у конкурсі майстерності виграв саме представник БК «Миколаєва» Максим Луценко, який присвятив свою перемогу вболівальникам.

Факт 3. Новий підкорювач триочкових

Гравець «Київ-Баскета» Максим Пустозвонов «настріляв» у фіналі 22 бали. Хоча це не рекорд в українських «Матчах зірок», бо найкращий результат належить Олексію Онуфрієву з «Миколаєва» – 28 очок, який він встановив у 2018 році. Але Пустозвонову цього вистачило, щоб виграти конкурс снайперів.

Факт 4. П’ятий українець, який виграв конкурс данкерів

Конкурс слем-данків (кидок в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору та однією або двома руками кидає м’яч крізь кільце зверху вниз,​ – ред.) у цьому році завершився під синьо-жовтим прапором. Павло Крутоус («Київ-Баскет») – п’ятий українець, який став переможцем у конкурсі данків. Зазвичай тут тріумфували легіонери, двічі вигравали професійні данкери (у 2017 році перемогу святкував Вадим Піддубченко, а у 2019 – Олександр Захаров), а також найкращими визнавали Костянтина Глазиріна («Дніпро») у 2010 році та Івана Ткаченка («Черкаські мавпи») у 2018 році.

Факт 5. Найбільший танець черлідерів

Під час київського «Матчу зірок» на сцену одночасно танцювало понад 100 черлідерів різного віку – від маленьких діточок до пенсіонерок.

Факт 6. Найбільший фан-сектор

Попри те, що «Матч зірок» відбувався в Києві, найактивнішими вболівальниками виявилися представники «Прометею» з Кам'янського. Цілий сектор гнав рідних учасників до перемоги.

А ось деякі київські глядачі казали, що приходили вболівати не за команду з Суперліги, а за українську збірну в цілому.

Факт 7. Дружня атмосфера серед учасників

Це в Суперлізі під час матчів вони – суперники, а на «Матчі зірок» можна було забути про конкуренцію, а грати заради задоволення. Крім того, жартувати, бавитися і дарувати позитив глядачам.

Самі ж гравці в інтерв’ю журналістам розповідали, що такий матч потрібен навіть просто для того, щоб відпочити психологічно від щільного графіка в Суперлізі.

Та й в самому матчі команди грали без фолів, жорстких атак та «боротьби». Навпаки, допомагали забити суперникові красивий данк.

Факт 8. Перша перемога латвійського тандему

Коучами легіонерів стали тренер «Прометея» Карліс Муйжнієкс та керманич «Київ-Баскета» і чоловічої національної збірної України Айнарса Багатскіса. Cаме латвійському тандему вдалося перервати безпрограшну трирічну серію Дениса Журавльова (головний тренер «Дніпра»), який в цьому році став наставником «Зірок України».

Факт 9. Шоу майже п’ять годин

Шоу «Матч зірок» тривало близько чотирьох з половиною годин. За цей час глядачі побачили і традиційні конкурси, і сам матч, і виступу українських виконавців, наприклад, Гайтани, і танцювали разом з черлідерами, і грали в конкурси, і мали змогу перевірити свої баскетбольні здібності на інших майданчиках, які були підготовлені на території «Палацу спорту». Можливо, що програма тривала задовго, але не давала засумувати точно.

Факт 10. Вона сказала: «Так!»

Максим Пустозвонов під кінець другої чверті матчу попросив зробити паузу та покликав на майданчик свою кохану Лану. Після чого зробив дівчині пропозицію, ставши на коліно. Дівчина не стримувала емоцій, а глядачі оплесками підбадьорювали та просили відповісти: «Так!». Вона погодилася стати його дружиною!

Замість епілогу

Якщо ви пропустили український «Матч зірок», то зробіть позначку у календарі та обов’язково подивіться «Матч зірок, що сходять» (Rising Stars), який відбудеться 14 лютого. Тим більше, що вдруге в історії тут братиме участь український гравець. Чекайте на появу захисника збірної України та «​Детройт Пістонс»​Святослава Михайлюка. Раніше на такому заході виступив Віталій Потапенко у 1997 році.