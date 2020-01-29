Баскетбол: визначився останній учасник «Фіналу чотирьох»

У Кубку України з баскетболу відбувся останній чвертьфінал, де зустрілися «Дніпро» та «Запоріжжя». Перший матч цих команд завершився перемогою дніпрян (75:66), тож у сьогоднішній зустрічі вони мали перевагу у 9 очок.

Відкрила рахунок запорізька команда, проте далі ініціативу перехопили господарі, і вже наприкінці першої десятихвилинки «Дніпро» лідирувало, маючи в своєму активі на 11 очок більше – 24:13.

Не змінилася ситуація і в другому періоді: «Дніпро» не залишав шансів суперникові, і як результат, на перерву команди пішли з рахунком 57:30.

Хоча третій і четвертий періоди були за «Запоріжжям», цього не вистачило, щоб команда Валерія Плеханова вирвала перемогу: 94:80 (24:13,33:17, 20:25,17:25) і перемога «Дніпра». Найрезультативнішим гравцем серед дніпрян став Джаред Террел, який набрав 22 очки, у «Запоріжжі» – Андрій Кожемякін з 26 очками в своєму активі.

Команда Дениса Журавльова долучається до «Київ-Баскета», «Одеси» та «Хіміка» (Южне) у «Фіналі чотирьох», який відбудеться в березні.

«Дніпро» – чинний володар Кубка України. Команда здобувала цей трофей тричі поспіль: у сезонах 2016/2017, 2017/2018 та 2018/2019