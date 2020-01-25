Традиція NBA по-українськи: чим здивує «Матч зірок» Суперліги

Усі зірки баскетболу в одному матчі, ефектна шоу-програма та незвичайні конкурси. Це матч всіх зірок в NBA – головне баскетбольне свято року. В очікуванні цієї події завмерли всі вболівальники світового баскетболу. Проте, якщо потрапити в США на таку подію (для більшості лише мрія), то подивитися матч за участю зірок національної першості – справжня реальність. Тому у багатьох країнах проводять свій зірковий баскетбольний захід, коли грають найсильніші гравці своєї ліги. Україна не виключення. Вже 1 лютого відбудеться «Матч зірок», в якому зійдуться «Зірки України» та «Зірки легіону». Що очікує на глядачів? Хто боротиметься за звання найшвидшого, найвлучнішого, найкреативнішого? Радіо Свобода зібрало цікаві факти про українське баскетбольне свято.

Факт 1. Ювілейний «Матч зірок»

Уперше «Матч зірок» в Україні відбувся у 2008 році. Тоді баскетбольне свято приймав Донецьк. І потім такий захід проводився щороку, змінюючи лише формат та географію. Після 2012 року зірковий захід поставили на паузу на п’ять років. З новими силами, перевіреними конкурсами, але з неочікуваними «родзинками» організатори знову почали вражати прихильників українського баскетболу уже у 2017 році.

Цікаво, що у 2009 році відбулося одразу два «Матчі зірок», через те, що на той момент існувало два українських чемпіонати з баскетболу. Тому один зірковий захід відбувся у Черкасах (під егідою Української баскетбольної ліги), а інший в Миколаєві – від Суперліги.

Тож загалом, це вже десятий «Матч зірок», який проводиться в Україні.

Факт 2. Учасників команд обирали в три етапи

Склади цьогорічних команд «Зірки України» та «Зірки легіону» визначали вболівальники, тренери та самі організатори. Стартові п'ятірки команд обирали голосуванням фанатів. Кожен охочий мав змогу підтримати двох захисників та трьох представників передньої лінії у кожній збірній. Найактивнішими в голосуванні стали вболівальники «Миколаєва» та «Хіміка».

Ще по п’ять гравців визначили тренери команд, які грають в Суперлізі. А вже wild card від Федерації баскетболу України отримали Максим Корнієнко та Андрій Мироненко, які приєдналися до української команди, а також Делван Грем та Брендон Рендольф, які стали учасниками команди легіонерів.

Отже, остаточний склад команд до вашої уваги.



«​Зірки України»​: Максим Луценко, Олексій Онуфрієв (усі – «Миколаїв»), Кирило Марченко, Андрій Войналович («Хімік»), Макс Конате, Денис Лукашов (усі – «Прометей»), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, В’ячеслав Петров (усі – «Київ-Баскет»), Кирило Фесенко та Максим Корнієнко («Дніпро»), Андрій Мироненко («Запоріжжя»).

«Зірки Легіону»: Генрі Дугат та Джаред Террелл («Дніпро»), Квентін Петерсон («Миколаїв»), Кіндал Хілл («Київ-Баскет»), Сеад Хаджифейзович та Діон Райт («Черкаські Мавпи»), Рамел Браун, Брюс Мессі (обидва – «Одеса»), Льюїс Салліван («Хімік»), Майкл Маєрс («Прометей»), Делван Грем («Харківські Соколи») та Брендон Рендольф («Запоріжжя»)

Цікаво, що у складі цьогорічних учасників «Зірок України» є гравець, який виступав і у першому «Матчі зірок» 2008 року за «синьо-жовту» команду – Максим Корнієнко («Дніпро»).

А також Денис Лукашов («Прометей»), який також виступатиме за українську команду, у далекому 2008-му став найрезультативнішим гравцем у матчі серед дублерів.

Факт 3. Легіонери можуть оформити п’яту перемогу

Зустріч зірок-українців проти найсильніших легіонерів Суперліги відбудеться вже всьоме. Від такого формату організатори відходили у 2009 році (турнір під егідою Української баскетбольної ліги), а також 2017 й 2018 роках. Тоді команди грали за географічним принципом. Наприклад, у 2017 – «Північний Схід» виявився сильнішим за «Південний Захід» (141:133). А через рік перемогу святкувала команда «Півночі» над «Півднем» (123:128).

Загалом за шість зустрічей, які вже відбулися, лише в минулому році українська команда здобувала перемогу. Чотири рази вигравали легіонери та лише одного разу була нічия.

Факт 4. Тренер, який не програвав

Головний тренер «Дніпра» Денис Журавльов став наставником «Зірок України». З 2017 року він вже тричі був тренером на «Матчі Зірок». І всі три рази святкував перемогу – «Північний Схід» у 2017, «Північ» у 2018 та з командою України у 2019 році.

Тепер з Журавльовим тренером «Зірок України» став керманич «Хіміка» Віталій Степановський. А ось коучами легіонерів обрали латвійський тандем – тренера «Прометея» Карліса Муйжнієкса та керманича «Київ-Баскета» і чоловічої національної збірної України Айнарса Багатскіса.

Факт 5. Столиця приймає шоу вдруге

Через 8 років «Матч зірок» повернувся до Києва. У 2012 році в столиці команди також грали у форматі «українці проти легіонерів», і, до речі, це був єдиний випадок, коли така зустріч завершилася нічиєю – 124:124.

Тепер Київ став третім містом, де проводили «Матч зірок» двічі. До цього часу таким похизуватися могли Дніпро (2010, 2017) та Миколаїв (2009, 2018).

За 12 років зіркове шоу побачили в Донецьку, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Києві та Запоріжжі. І поки що жодного разу «Матч зірок» не доїхав до міст Західної України.

Факт 6. Без професійних данкерів в конкурсі, але не без дивовижних данків

Конкурс слем-данків (кидок в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору та однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз​ – прим. ред) – один з найефектніших етапів «Матчу зірок». У 2020 році організатори вирішили не залучати професійних данкерів до такого конкурсу. Хоча раніше саме профі двічі вигравали: у 2017 році перемогу святкував Вадим Піддубченко, а у 2019 – Олександр Захаров. Обидва виступають на міжнародних змаганнях з данків. А Піддубченко у 2019 році став чемпіоном світу.



Цікаво, що за 10 проведених «Матчів зірок» українські баскетболісти, не рахуючи професійних данкерів, вигравали цей конкурс лише двічі. Лише Костянтин Глазирін («Дніпро») у 2010 році та Іван Ткаченко («Черкаські мавпи») у 2018 році змогли виявитися сильнішими за легіонерів, які виступали в цьому конкурсі.

До речі, у цьогорічному «Матчі зірок» саме представник команди з Черкас має всі шанси стати дворазовим переможцем конкурсу данків. Адже Ткаченко постійно потрапляє до топових моментів тижня Суперліги саме із закиданням м'яча «зверху». А його данк на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 серед спортсменів до 23 років увійшов до трійки найкращих моментів 2019 року, оприлюднених FIBA.

Факт 7. Рекорд Рибалка не перебити, але можна наздогнати

Конкурс триочкових кидків – це швидкість, влучність та стратегія. Учасникам пропонують чотири стійки по п’ять м'ячів. Кожен закинутий з них оцінюється по одному очку. Лише останній чорний м’яч зараховується, як два очки. А ось розташування п’ятої стійки, де знаходяться лише «двоочкові» м’ячі, обирають самі учасники.

В історії українських «Матчів зірок» є лише один баскетболіст, який зміг виграти «конкурс триочкових» тричі – Олександр Рибалко. Він виявився влучнішим за всіх у 2009 році в турнірі під егідою Української баскетбольної ліги, потім тріумфував у 2010, і поставив «крапку» у 2017 році.

У 2018 році переможну естафету перехопив Олексій Онуфрієв («Миколаїв»), який набрав 28 очок. І цей результат найкращий не лише в українському турнірі, але й рекордний показник в аналогічному конкурсі під час Матчу усіх зірок НБА.

Проте у 2019 році на «Матчі зірок» визначили нового переможця «триочкових» – гравця «Дніпра» Максима Закурдаєва, який в фіналі переміг Олексія Онуфрієва.

А ось у 2020 розгорнеться по-справжньому запекла боротьба у цьому конкурсі. Серед учасників і гравці з найвищим відсотком реалізації триочкових кидків у Суперлізі: Максим Пустозвонов з «Київ-Баскета» (54.8%) та Андрій Мироненко із «Запоріжжя» (51.0%), і чинний переможець «конкурсу триочкових» Максим Закурдаєв, а також рекордсмен Олексій Онуфрієв. Крім того, виступатимуть Кирило Марченко («Хімік»), Джоель Фрізен («Одеса»), Діон Райт («Черкаські Мавпи»), Денис Лукашов («Прометей») та Роман Козлов («Харківські Соколи»)

Факт 8. Конкурс майстерності завжди неочікувано

Смуга перешкод щороку змінюється в «Матчах зірок» та й формат цього конкурсу також справжня неочікуваність для гравців. То кожен сам за себе, то бігають на виліт, то командний виступ, то взагалі збірна з чоловіків та жінок, в залежності від того, за яким знаком зодіака народилися. Одне залишається стабільним – це атмосфера: цікаво та емоційно.

Учасниками конкурсу майстерності у 2020 році стануть Генрі Дугат («Дніпро»), Айзея Вільямс («Хімік»), Марек Классен («Київ-Баскет»), Ілля Сидоров («Прометей»), Брюс Мессі («Одеса»), Нікіта Руслов («Черкаські Мавпи»), Брендон Рендольф («Запоріжжя»), Максим Луценко («Миколаїв») та Роман Козлов («Харківські Соколи»).

Факт 9. Щур-прогнозист

Пам'ятаєте восьминога Пуаля, який не помилявся з футбольними прогнозами? Цьогоріч у нього може з’явитися конкурент. Адже «щуреня Енджі» зробив свій експертний висновок. І вирішив, що у матчі «Зірок України» проти «Зірок легіонерів» має виграти саме українська команда. Невже буде довгоочікувана друга перемога української команди?

Факт 10. Сімейне свято.

Крім баскетболу, відвідувачів шоу чекає насичена шоу-програма, розповідають організатори. З самого початку «Матч зірок» планували, як сімейне свято, щоб було цікаво і дітям, і дорослим. Тож Радіо Свобода запитало у Директору департаменту інформаційних технологій Федерації баскетболу України В’ячеслава Лопушанського, чим дивуватимуть вболівальників.

– По-перше, приїжджає знову команда професійних французьких данкерів «Barjots Dunkers», але з новою LED програмою, яку вони поставили до теми свята – «Назад у майбутнє».

По-друге, цей «Матч зірок» буде більш музичним, ніж зазвичай. У нас дуже багато артистів, які виступатимуть для глядачів. Це і топові виконавці, і молоді артисти, які в ротації на радіо. Для нас важливо, щоб це не було розтягнуто. Хочеться, щоб людина прийшла і на одному диханні все це шоу подивилася.

По-третє, у нас буде дуже багато розважальних зон для відвідувачів: починаючи від фотозон і завершуючи – ігровими для дітей: батути, настільні ігри, баскетбол.

Чи дочекаємося перемоги українських зірок? Хто стане найвлучнішим гравцем? Хто виконає найпотужніший данк? Хто виявиться найсильнішим на баскетбольній смузі перешкод? Яка зіркова команда вразить глядачів найбільше? Чи буде новий рекорд в триочкових? Усі відповіді отримаємо 1-го лютого. «Матч зірок» розпочнеться о 13:30 у київському «Палаці спорту».