Спорт за тиждень: Терлюга, Харлан та «Київ-Баскет» знову перемагають

2020 рік обіцяє бути по-спортивному спекотним: Євро, Олімпіада та Паралімпіада, а крім того, купа чемпіонатів світу та Європи. Проте вже зараз українські спортсмени у літніх видах спорту борються за олімпійські ліцензії, а зимові представники продовжують свій запеклий сезон. Хто вражає, перемагає і про кого варто не пропускати новини? Радіо Свобода вже готове відповісти на ці запитання у традиційному спортивному дайджесті.

Медальне карате

Українські каратисти розпочали олімпійський сезон із двох нагород. У Чилі відбувся перший турнір Karate 1 Серії А. Перший номер світового рейтингу у ваговій категорії до 55 кг Анжеліка Терлюга у фіналі зустрілася зі своєю давньою опоненткою Сарі Кардін з Італії. 2:0 на користь українки і «золото» на початку сезону. Інша представниця України – Галина Мельник, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, виграла у бронзовому матчі проти єгиптянки Феріаль Абдельазіз з рахунком 3:0. За підсумками турніру львів'янка піднялася на сьоме місце в олімпійському рейтингу.

«Київ-Баскет» – лідер групи

«Київ-Баскет» здобув перемогу в матчі Кубка Європи FIBA з баскетболу, подолавши чемпіона Латвії «Вентспілс» із рахунком 78:81. Це перша поразка латвійців у цьому єврокубковому сезоні. А «Київ-Баскет» тепер має в своєму активі три перемоги та шість очок. Тож команда Айнарса Багатскіса стала лідером групи K. Наступну гру український клуб зіграє проти нідерландського «Зволле» 22 січня в київському Палаці спорту.

Гран-прі Харлан

Друге «золото» Ольги Харлан на етапі Кубка світу в цьому сезоні. Після тріумфу у Солт-Лейк-Сіті українська фехтувальниця не залишила шансів суперницям і в канадському Монреалі. Українка перемогла Марго Ріфкісс із Франції (15:7), Норікі Тамарі з Японії (15:7), американку Маріель Загуніс (15:8), француженку Сару Бальцер (15:7) та китаянку Шао Яці (15:14). А у фіналі без проблем розібралася з росіянкою Ольгою Нікітіною. Зустріч завершилася із рахунком 15:7.

Загалом це 25-та перемога українки на турнірі серії Гран-прі.

Дві поразки за дві гри

Чоловіча збірна України з гандболу вперше за 10 років потрапила на чемпіонат Європи. У груповій стадії українці вже двічі втрачали можливість здобути необхідні очки, щоб вийти до наступного етапу. Спочатку «синьо-жовті» поступилися на останній секунді збірній Північної Македонії (25:26), а потім програли збірній Австрії (30:34). За результатами двох турів команда України посідає останню сходинку в групі B, а ось лідером стала збірна Австрії.

Найкращий результат у сноубордингу

Аннамарі Данча, яка виборола у 2019 році першу для України нагороду світової першості зі сноубордингу – «срібло», продовжує переписувати історію цього виду спорту. На етапі Кубка світу в швейцарському Скуолі українка на паралельному слаломі-гіганті посіла п'яте місце. І це найкращий результат Аннамарі Данча саме у цій дисципліні на такому рівні змагань.

«Прометей» повертається у лідери

Відбулися чергові матчі Суперліги з баскетболу. Найзапекліша гра поки що у 2020 році – це зустріч лідерів «Хіміка» з Южного та «Дніпра», яка завершилася перемогою чемпіонів України – 101:91.

Крім того, «Хімік» також здобув очки в матчі проти «Харківських соколів» – 90:66. В інших матчах: «Дніпро» виграв на виїзді в «Одеси» 84:78, «Київ-Баскет» нервово, але все ж таки зміг здобути перемогу у матчі проти «Миколаєва» – 96:91, «Одеса» виявилася сильнішою за «Харківських соколів» (75:63), «Прометей» не залишив шансів «Запоріжжю» (105:95), а «Черкаські мавпи» переграли «Миколаїв» – 97:87.

Тож тепер турнірну таблицю очолює «Прометей», маючи в своєму активі 27 очок. З таким же показником далі розташувалися «Дніпро» та «Хімік». Аутсайдером поки що залишаються «Харківські соколи». Наступні матчі Суперліги відбудуться 16 січня.

Рекордний скелетон

У французькому Ла-Плані завершився четвертий етап Кубка світу зі скелетону. Українець Владислав Гераскевич дві спроби подолав майже з однаковим результатом. Загальний час – 2:00.51. І це восьме місце. Для українця це найкращий результат в кар'єрі. Переможцем етапу став росіянин Олександр Третьяков. Другим фінішував латвієць Мартінс Дукурс з відставанням на 0,37 секунди. А ось третю сходинку посіли одразу двоє скелетоністів – Ген Венцян з Китаю та Юн Сунбін з Південної Кореї, які показали однаковий час – 2:00.29. Наступний етап Кубка світу відбудеться 17 січня в Австрії.

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