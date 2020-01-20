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20 січня 2020, Київ 15:04
Спорт

Спорт за тиждень: Говоров, Магучіх та Юнацька Олімпіада

У матчі грандів «Київ-Баскет» був сильнішим

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Світовий рекорд від молодої та талановитої представниці легкої атлетики, запекла боротьба в українському баскетболі, чергова перемога у шахах, а також нагороди у плаванні та біатлоні. Таким насиченим був минулий спортивний тиждень. Детальніше у традиційному дайджесті від Радіо Свобода.

Олімпійські нагороди

У Швейцарії тривають ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри. Україна ще не здобула жодної нагороди у свій власний медальний «кошик», проте «синьо-жовті» можуть похизуватися здобутками у командних виступах. Так у фіналі хокейного турніру у форматі 3х3 зійшлися два українці – Володимир Трошкін (команда «Green») та Денис Пасько («Red»). Перемога була за першими 10:4. Тож Трошкін став чемпіоном ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор, а Пасько здобув «срібло». Бронзову нагороду виборола у фігурному катанні українська спортивна пара Софія Нестерова та Артем Даренський у складі команди «Team Vision».

Кубок легенд підкорено

У Грузії завершився один із найпрестижніших турнірів серед ветеранів – Кубок легенд. У фіналі збірна України з мінімальним рахунком виграла у господарів турніру. Єдиний гол у ворота команди Грузії забив Едуард Цихмейструк. Кубок Легенд проводиться з 2017-го року. Двічі переможцями ставала команда Грузії, одного разу кубок їхав до Туреччини. Тож у 2020 році збірна України серед ветеранів виграла цей турнір.

Рекорди від Магучіх

Представниця України у стрибках у висоту Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у закритому приміщенні серед спортсменів до 20 років. На Меморіалі Дем'янюка у Львові українка перемогла вже з результатом 1,99 метра. Проте вирішила підкорити 2,01 метра і реалізувала свою ідею із третьої спроби. Тож Магучіх повторила рекорд України у закритому приміщенні, який належав Віті Паламар у 2008 році на чемпіонаті світу.

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх

Два змагання, дві нагороди

Український плавець Андрій Говоров активно «збирає» нагороди на етапах FINA Champions Series. Так у китайському Шеньчжені українець став другим на дистанції у 50 метрів батерфляєм, подолавши її за 23.30. Говоров відстав від переможця запливу бразильця Ніколаса Сантоса лише на дві сотих секунди. А вже у Пекіні українець також на дистанції 50 метрів батерфляєм виграв бронзову нагороду з часом – 23,19 секунди.

Андрій Говоров
Андрій Говоров

Тріумф у парному розряді

Тенісистка Надія Кіченок у дуеті з Санею Мірзою з Індії стала переможницею парного розряду на турнірі WTA в Хобарті. У фіналі україно-індійський тандем виявився сильнішим за китайську пару Пен Шуай- Чжан Шуай. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Це перший титул для Кіченок з 2018 року. Тоді вона разом із сестрою Людмилою перемогла на малому Підсумковому турнірі. Загалом для українки це п'ятий титул на рівні WTA і четвертий – міжнародної серії.

Медальні біатлоністи

Український біатлоніст Руслан Ткаленко фінішував другим у гонці переслідування на етапі Кубка IBU в словацькому Осрблі. Українець лише одного разу помилився на вогневому рубежі і програв переможцю гонки норвежцю Ендре Стремсгейму 54,3 секунди. Інші українські біатлоністи фінішували поза топ-20. Віталій Труш посів 27-е місце, Андрій Доценко прийшов до фінішу 33-м.

Використавши два додаткові патрони українці третіми в одиночній змішаній естафеті фінішували Віталій Труш та Юлія Журавок. Український дует відстав від переможців – команди Норвегії – 42,6 секунди.

Чемпіонат Європи без України

Чоловіча збірна України вперше за 10 років потрапила на чемпіонат Європи з гандболу, проте не виборовши жодної перемоги у груповій стадії, вже припинила свою боротьбу за «золото» континенту.

Чоловіча збірна України припинила свою участь на чемпіонаті Європи
Чоловіча збірна України припинила свою участь на чемпіонаті Європи

Українці не змогли протистояти команді Австрії (30:34), Північної Македонії (25:26) та Чехії (19:23).До наступного етапу – топової дванадцятки – потрапили Австрія та Чехія. Переможець чемпіонату Європи здобуває ліцензію на Олімпійські ігри, які розпочнуться в Токіо у липні. Ще дві команди матимуть можливість поборотися за путівку на Ігри в олімпійському турнірі, який відбудеться у квітні у Німеччині, Норвегії та Франції.

Шахове свято від Шевченка

Український гросмейстер Кирило Шевченко став переможцем шахового турніру в Іспанії. 18-річний киянин набрав 8,5 очка, здобувши вісім перемог та розписавши одну мирову з Кареном Григоряном з Вірменії, який став срібним призером турніру. Третє місце посів росіянин Андрій Шаріязданов, якого Шевченко випередив на 1 очко.

Перший фінал і без перемоги

Даяна Ястремська не зуміла виграти турнір серії Premier в Аделаїді. У фіналі українка поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті. Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився – 2:6, 5:7. Цікаво, що це перший фінал Ястремської у серії Premier.Загалом після виступу в Аделаїді українка у світовому рейтингу WTA посяде 21 місце. І це особистий рекорд Ястремської.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська

«Дніпро» залишається в лідерах

Відбулися чергові матчі української баскетбольної Супер-ліги. Зустріч двох грандів «Київ-Баскета» та «Дніпра» завершилася перемогою підопічних Айнарса Багатскіса – 97:92. Реабілітувалися «дніпряни» перед вболівальниками вже у матчі проти «Черкаських мавп» – 86:101.

В інших матчах: «Харківські соколи» зазнали двох поразок – від «Черкаських мавп» (91:77) та «Київ-Баскета» (96:79), «Запоріжжя» в овертаймі переграло «Миколаїв» (104:99), «Одеса» була сильнішою за чинного чемпіона «Хімік» (74:68), а Прометей без проблем подолав «Миколаїв» (90:77).

Попри поразку у Києві «Дніпро» залишається в лідерах
Попри поразку у Києві «Дніпро» залишається в лідерах

Одноосібним лідером Супер-ліги залишається «Дніпро», яке має у своєму активі 13 перемог з 17. На одну менше – у «Прометея», який посідає другу сходинку. Далі «Хімік», «Київ-Баскет» та «Черкаські мавпи». Аутсайдером залишаються «Харківські соколи». Наступні матчі відбудуться вже 22 січня.

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