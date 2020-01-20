Спорт за тиждень: Говоров, Магучіх та Юнацька Олімпіада

Світовий рекорд від молодої та талановитої представниці легкої атлетики, запекла боротьба в українському баскетболі, чергова перемога у шахах, а також нагороди у плаванні та біатлоні. Таким насиченим був минулий спортивний тиждень. Детальніше у традиційному дайджесті від Радіо Свобода.

Олімпійські нагороди

У Швейцарії тривають ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри. Україна ще не здобула жодної нагороди у свій власний медальний «кошик», проте «синьо-жовті» можуть похизуватися здобутками у командних виступах. Так у фіналі хокейного турніру у форматі 3х3 зійшлися два українці – Володимир Трошкін (команда «Green») та Денис Пасько («Red»). Перемога була за першими 10:4. Тож Трошкін став чемпіоном ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор, а Пасько здобув «срібло». Бронзову нагороду виборола у фігурному катанні українська спортивна пара Софія Нестерова та Артем Даренський у складі команди «Team Vision».

Кубок легенд підкорено

У Грузії завершився один із найпрестижніших турнірів серед ветеранів – Кубок легенд. У фіналі збірна України з мінімальним рахунком виграла у господарів турніру. Єдиний гол у ворота команди Грузії забив Едуард Цихмейструк. Кубок Легенд проводиться з 2017-го року. Двічі переможцями ставала команда Грузії, одного разу кубок їхав до Туреччини. Тож у 2020 році збірна України серед ветеранів виграла цей турнір.

Рекорди від Магучіх

Представниця України у стрибках у висоту Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у закритому приміщенні серед спортсменів до 20 років. На Меморіалі Дем'янюка у Львові українка перемогла вже з результатом 1,99 метра. Проте вирішила підкорити 2,01 метра і реалізувала свою ідею із третьої спроби. Тож Магучіх повторила рекорд України у закритому приміщенні, який належав Віті Паламар у 2008 році на чемпіонаті світу.

Два змагання, дві нагороди

Український плавець Андрій Говоров активно «збирає» нагороди на етапах FINA Champions Series. Так у китайському Шеньчжені українець став другим на дистанції у 50 метрів батерфляєм, подолавши її за 23.30. Говоров відстав від переможця запливу бразильця Ніколаса Сантоса лише на дві сотих секунди. А вже у Пекіні українець також на дистанції 50 метрів батерфляєм виграв бронзову нагороду з часом – 23,19 секунди.

Тріумф у парному розряді

Тенісистка Надія Кіченок у дуеті з Санею Мірзою з Індії стала переможницею парного розряду на турнірі WTA в Хобарті. У фіналі україно-індійський тандем виявився сильнішим за китайську пару Пен Шуай- Чжан Шуай. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Це перший титул для Кіченок з 2018 року. Тоді вона разом із сестрою Людмилою перемогла на малому Підсумковому турнірі. Загалом для українки це п'ятий титул на рівні WTA і четвертий – міжнародної серії.

Медальні біатлоністи

Український біатлоніст Руслан Ткаленко фінішував другим у гонці переслідування на етапі Кубка IBU в словацькому Осрблі. Українець лише одного разу помилився на вогневому рубежі і програв переможцю гонки норвежцю Ендре Стремсгейму 54,3 секунди. Інші українські біатлоністи фінішували поза топ-20. Віталій Труш посів 27-е місце, Андрій Доценко прийшов до фінішу 33-м.

Використавши два додаткові патрони українці третіми в одиночній змішаній естафеті фінішували Віталій Труш та Юлія Журавок. Український дует відстав від переможців – команди Норвегії – 42,6 секунди.

Чемпіонат Європи без України

Чоловіча збірна України вперше за 10 років потрапила на чемпіонат Європи з гандболу, проте не виборовши жодної перемоги у груповій стадії, вже припинила свою боротьбу за «золото» континенту.

Українці не змогли протистояти команді Австрії (30:34), Північної Македонії (25:26) та Чехії (19:23).До наступного етапу – топової дванадцятки – потрапили Австрія та Чехія. Переможець чемпіонату Європи здобуває ліцензію на Олімпійські ігри, які розпочнуться в Токіо у липні. Ще дві команди матимуть можливість поборотися за путівку на Ігри в олімпійському турнірі, який відбудеться у квітні у Німеччині, Норвегії та Франції.

Шахове свято від Шевченка

Український гросмейстер Кирило Шевченко став переможцем шахового турніру в Іспанії. 18-річний киянин набрав 8,5 очка, здобувши вісім перемог та розписавши одну мирову з Кареном Григоряном з Вірменії, який став срібним призером турніру. Третє місце посів росіянин Андрій Шаріязданов, якого Шевченко випередив на 1 очко.

Перший фінал і без перемоги

Даяна Ястремська не зуміла виграти турнір серії Premier в Аделаїді. У фіналі українка поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті. Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився – 2:6, 5:7. Цікаво, що це перший фінал Ястремської у серії Premier.Загалом після виступу в Аделаїді українка у світовому рейтингу WTA посяде 21 місце. І це особистий рекорд Ястремської.

«Дніпро» залишається в лідерах

Відбулися чергові матчі української баскетбольної Супер-ліги. Зустріч двох грандів «Київ-Баскета» та «Дніпра» завершилася перемогою підопічних Айнарса Багатскіса – 97:92. Реабілітувалися «дніпряни» перед вболівальниками вже у матчі проти «Черкаських мавп» – 86:101.

В інших матчах: «Харківські соколи» зазнали двох поразок – від «Черкаських мавп» (91:77) та «Київ-Баскета» (96:79), «Запоріжжя» в овертаймі переграло «Миколаїв» (104:99), «Одеса» була сильнішою за чинного чемпіона «Хімік» (74:68), а Прометей без проблем подолав «Миколаїв» (90:77).

Одноосібним лідером Супер-ліги залишається «Дніпро», яке має у своєму активі 13 перемог з 17. На одну менше – у «Прометея», який посідає другу сходинку. Далі «Хімік», «Київ-Баскет» та «Черкаські мавпи». Аутсайдером залишаються «Харківські соколи». Наступні матчі відбудуться вже 22 січня.

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