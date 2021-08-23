В Україні відтепер е-паспорти прирівняні до паперових

В Україні сьогодні набрав чинності закон, який прирівняв електронні паспорти до фізичних аналогів (паперових).

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради у Telegram, закон дасть змогу громадянам використовувати е-паспорти під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазинах й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

В уряді заявляли, що державні установи та приватні організації з 23 серпня, дня набрання чинності закону, що легалізує електронні паспорти в мобільному застосунку «Дія», не зможуть відмовляти в прийомі таких документів.

30 березня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

В Офісі президента у квітні повідомляли, що близько 5 мільйонів громадян України користуються е-паспортами через мобільний додаток «Дія».