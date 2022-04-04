ЄБРР заблокував доступ РФ і Білорусі до своїх ресурсів

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку проголосувала за зупинення доступу Росії та Білорусі до ресурсів банку, йдеться на офіційному сайті ЄБРР.

«Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів банку офіційно та негайно зупиняється. Це означає, що в жодній із країн не може бути проєктів із фінансовою участю банку або діяльності в рамках технічного співробітництва. Крім того, ЄБРР залишає за собою право на зупинення або повне припинення вибірки коштів за існуючими проєктами», – йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що ЄБРР перебуває у процесі закриття своїх представництв у Москві та Мінську.

«Сумно, що ми змушені робити подібні кроки після стількох років співпраці з обома країнами. Проте війна з Україною, розв’язана Росією, не залишила нам іншого вибору, окрім засудження цих дій, і не лише на словах. Подібна реакція також потрібна, щоб обидві країни чітко розуміли, що вони підірвали цінності, важливі як для нашого інституту, так і для всієї міжнародної спільноти», - цитує пресслужба президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Член ради директорів банку від України Артем Шевальов у фейсбуці уточнив, що за таке рішення проголосувала абсолютна більшість країн-акціонерів банку.

10 березня Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про пакет фінансування для підтримки сталості України у розмірі 2 мільярди євро у зв’язку з війною. Перед тим ЄБРР заявив про непохитну підтримку України та її народу та засудив агресію з боку Росії та Білорусі.