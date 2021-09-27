ПАРЄ відхилила список кандидатів від України на посаду судді ЄСПЛ – Гончаренко

ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Про це повідомив член української делегації, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Основна причина – висунення серед кандидатів депутата від Слуги народу і члена ПАРЄ Олександра Мережка. Тепер українській владі треба проводити новий конкурс», – написав він у телеграмі.

Раніше комітет ПАРЄ з відбору суддів оцінив список від України та рекомендував відхилити його.

«Комітет провів співбесіду з усіма кандидатами 16 вересня 2021 року. Комітет рекомендує Асамблеї відхилити цей список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини та просити уряд України подати новий список кандидатів», – мовиться у оприлюдненому рішенні комітету.

На початку квітня Офіс президента України опублікував список зі 17 осіб, які подали документи для участі у конкурсі з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

З квітня 2010 року посаду судді ЄСПЛ від України обіймає Ганна Юдківська. Термін повноважень судді Європейського суду з прав людини складає дев’ять років. Юдківська продовжує залишатися суддею ЄСПЛ від України до обрання наступного судді.