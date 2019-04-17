Парламент Єгипту схвалив зміни до конституції, що дозволять ас-Сісі бути президентом до 2030-го

Парламент Єгипту схвали зміни до конституції, які дозволять президентові Абдель-Фаттаху ас-Сісі залишатися при владі до 2030 року.

Парламент, в якому більшість мають прихильники Сісі, 16 квітня підтримав зміни, які ще мають бути розглянуті на референдумі для того, щоб набути чинності.

Сісі має залишити посаду президента 2022 року, коли закінчиться його другий 4-річний термін повноважень.

Пропоновані зміни мають продовжити його нинішній термін до шести років і дозволити йому знову балотуватися.

Також, за словами критиків, ці зміни посилять роль військових у політичному житті і дадуть президентові більше влади над судовою системою.

Сісі прийшов до влади в 2014 році, через рік після того, як він очолив військових, що усунули президента Мухаммада Мурсі.

Минулого року Сісі переобрали, за офіційними даними, його підтримали 97% виборців.

Правозахисники звинувачують президента Єгипту в придушенні інакодумства, що призвело до затримання десятків тисяч людей.

Єгипет перебуває у розділі «невільних» країн звіту організації Freedom House за 2018 рік. Країна мала 26 пунктів зі 100.