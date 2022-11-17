Ситуація в економіці складна, але контрольована – міністр

Ситуація в українській економіці в умовах повномасштабної війни залишається складною, але контрольованою, заявила перший віце-прем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України 16 листопада

«На сьогодні ми можемо констатувати, що економіка України продемонструвала непогані адаптаційні здібності. Минув перший шок, і український бізнес за підтримки уряду знайшов рішення складних проблем. За підсумками ІІІ кварталу ми зазначали, що вже пройшли пік падіння та перебували на плато. Підстави для оптимізму були: падіння ВВП в ІІІ кварталі уповільнилось, динаміка зовнішньої торгівлі покращилась. Однак руйнування, які у жовтні зазнала наша енергетична інфраструктура, змусили нас до ІІ читання проєкту держбюджету на 2023 рік уточнити прогнози», –зазначила Свириденко.

За її словами, працює «мобілізаційна економіка», завдання якої виконують майже 30 тисяч підприємств.

Попитом, каже, Свириденко, користуються грантові програми.

«На сьогодні на отримання грантів та мікрогрантів подано понад 15 300 заявок. Ухвалено позитивні рішення по 2 396 заявках на 1,8 млрд грн. Триває програма доступних кредитів «5-7-9%» - з початку її реалізації видано 50 тисяч кредитів на 153,5 млрд грн», – сказала вона.

За даними Мінфіну, у 2022 падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України може становити 33-35%. В абсолютних показниках це понад 1 трлн грн.