У Мінфіні оцінили цьогорічне падіння ВВП

У 2022 падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України може становити 33-35%, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Десь наші оцінки збігаються з оцінками міжнародних партнерів. Орієнтовно втрати валового внутрішнього продукту будуть 33-35%», – сказав він.

За його словами, в абсолютних показниках це понад 1 трлн грн.

3 листопада Верховна рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік.

У схваленому законопроєкті до другого читання уряд врахував скоригований прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%) з урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України й інші об’єкти критичної інфраструктури України.