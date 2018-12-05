Суд щодо скасування арешту Нагорного перенесли: не прийшли адвокати

Суддя Печерського районного суду Києва Олеся Батрин 5 грудня перенесла розгляд скасування арешту бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного в державній зраді, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Клопотання про зміну запобіжного заходу Нагорному подала його адвокат Катерина Войтенко. Напередодні засідання бізнесмен розірвав з нею договір, тому на суд вона не з'явилася. Нові захисники Нагорного також не прийшли, тому що брали участь в іншому засіданні.

Сам підозрюваний був доставлений до суду, він попросив суддю не розглядати засідання у відсутності адвокатів. Прокурор Олексій Сибіряков підтримав його в цьому і не заперечував проти перенесення засідання.

Суддя Батрин призначила новий розгляд клопотання на 7 грудня.

На початку жовтня СБУ висунула Тимофію Нагорному підозру в скоєнні двох злочинів: державної зради (стаття 111 Кримінальноо кодексу) та шахрайства (стаття 190). За версією слідства, у вересні 2014 року підозрюваного завербували російські спецслужби в Москві, коли він поїхав туди брати участь в «Марші миру». СБУ вважає, що одним з головних завдань Нагорного було створення в Україні нової проросійської політичної партії.

Підозра в шахрайстві полягає в тому, що, за версією слідства, Нагорний отримав від російського бізнесмена Олексія Душутіна 1 мільйон євро. СБУ стверджує, що за ці гроші українець обіцяв допомогти Дашутіну позбутися кримінального переслідування в Росії за посередництвом сина екс-прокурора України Артема Пшонки.

Нагорний всі звинувачення відкидає, і стверджує, що його не вербували російські спецслужби. Він заявив, що росіянин Душутін дійсно давав йому гроші, але не для того, щоб позбутися кримінального переслідування, а для створення нової політичної сили в Україні.

Нагорний був заарештований 4 жовтня. Через тиждень він вийшов під заставу, але вже 22 жовтня повернувся у СІЗО за рішенням Київського апеляційного суду. 29 листопада Печерський районний суд продовжив бізнесменові арешт до 27 грудня.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент «Фонду волонтерів України», директор міжнародної компанії «Спорт-сервіс». З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.