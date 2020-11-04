Журналісти не розкрили свої джерела в суді, позов ексголови ОП до «Схем» частково задоволено

Шевченківський районний суд Києва 4 листопада частково задовольнив позов екскерівника Офісу президента Андрія Богдана до журналістів програми «Схеми», у якому той просив спростувати інформацію, яка стосувалася кількості його перельотів до Росії та в напрямку Білорусі. Захист журналістів подаватиме апеляцію.

«Суд від початку розгляду справи перешкоджав у зборі належних доказів у справі, чим продемонстрував свою незацікавленість у встановленні істини», – розповів адвокат журналістів Анатолій Попов.

«Ще на етапі підготовчих засідань Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні нашого клопотання, у якому ми просили суд в установленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана. Мова йшла про перельоти в Росію та в напрямку Білорусі, інформацію про які «Схеми» отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили в своїй програмі, через що керівник Офісу президента і подав позов на журналістів. Суддя у справі Ірина Фролова відмовила адвокатам у надсиланні запитів в офіційні органи України та Російської Федерації, які б допомогли встановити істину в рамках судового процесу», – розповів Анатолій Попов.

Адвокат зазначив, що рішення Шевченківського суду чинності не набрало, і найближчим часом воно буде оскаржене в апеляційному порядку.

«Дійшло до того, що суддя своїм рішенням зобов’язала журналістів спростувати і ту інформацію, яку підтверджував сам Богдан. Це викликає щонайменше подив. Очевидно, що таке рішення має бути переглянуте та скасоване в апеляції. Рішення першої інстанції чинності не набрало, і ми однозначно будемо оскаржувати його», – зазначив Анатолій Попов.

У серпні минулого року голова Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти «Схем» – про захист честі і гідності. Богдан вимагав спростувати оприлюднені журналістами дані про кількість його перельотів в Росію та в напрямку Білорусі.

Також журналісти «Схем» оприлюднили дані, що Андрій Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19–20 листопада 2013 року. Уже наступного дня після повернення делегації з РФ, український уряд різко змінив геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це рішення уряду викликало спротив українців і вилилось у Революцію гідності.

Про те, яка саме була позиція Богдана щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії, від нього самого дізнатись не вдалося. На письмовий запит в Офісі президента «Схемам» тоді відповіли відмовою в інтерв’ю.