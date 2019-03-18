У Росії психіатричну експертизу призначили 22 українським морякам – адвокат

У Росії психіатричну експертизу призначили 22 українським морякам, повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

За його словами, 18 березня слідство ознайомило капітана 2-го рангу Дениса Гриценка та його захист з постановою про призначення йому такої експертизи. Адвокати виступили проти цього «у зв’язку з передчасністю її призначення, оскільки слідство не надало даних про виникнення сумнівів про осудність військовополоненого».

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.