Україна збільшила експорт новорічних іграшок, найбільше купують Нідерланди – торговий представник

Україна у 2019 році в порівнянні з минулим роком збільшила експорт новорічних іграшок, повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка у фейсбуці.

«За 10 місяців поточного року поставки виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 мільйонів доларів, що більше аналогічного періоду минулого року на 7,7%. У цій святковій групі 83,1% складають вироби зі скла. На інші вироби та прикраси припадає 16,9% експортних поставок. Найбільший імпортер українських ялинкових прикрас – Нідерланди, які займають 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів. Іншими популярними напрямами експорту ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія», – написав Тарас Качка.

Він також додав, що українські ялинкові прикраси представлені і на російському ринку.

«Без українських прикрас Новий рік і Різдво в Росії були би зовсім безнадійними і похмурими, тож там теж активно купували українські яскраві кульки. Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців поточного року порівняно з минулорічним періодом до Латвії (у 2,9 рази), Грузії (у 2,4 рази), Молдови (у 2,3 рази), Румунії (у 2,1 рази), США (у 2,1 рази), Італії (у 1,9 рази). Нові ринки для українського святкового настрою – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови, де вони, очевидно прикрашають чийсь затишний офшорчик», – додав торговий представник України.

За даними Мінекономіки, нині Україна експортує ялинкові прикраси у 27 країн світу.