В Еквадорі застрелили кандидата в президенти

У столиці Еквадору Кіто був убитий кандидат у президенти країни Фернандо Вільявісенсіо, повідомляє місцеве видання El Universo.

Напад стався після передвиборного мітингу 59-річного політика увечері 9 серпня. За словами члена команди Вільявісенсіо, політик сідав у машину, коли невідомий чоловік вистрілив йому в голову, передає ВВС News. El Universo пише про три постріли в голову.

Вільявісенсіо доставили без ознак життя до лікарні, де констатували його смерть. Унаслідок стрілянини постраждали також ще девʼятеро людей, у тому числі двоє поліцейських. Генеральний прокурор Еквадору повідомив, що підозрюваний у вбивстві був застрелений у перестрілці з охороною політика, він помер від отриманих поранень.

Чинний президент Еквадору Гільєрмо Лассо, коментуючи вбивство Вільявісенсіо, заявив, що цей злочин «не залишиться безкарним».

Як повідомляє BBC News, кампанія Вільявісенсіо була зосереджена, зокрема, на боротьбі з корупцією. Минулого тижня він казав, що йому та членам його команди загрожує ватажок банди, повʼязаної з торгівлею наркотиками. Видання зазначає, що зростання насильницьких злочинів, викликане зростанням числа наркокартелів в Еквадорі, було головною темою президентської кампанії в країні.

Дострокові президентські та парламентські вибори відбудуться в Еквадорі 20 серпня. Вільявісенсіо не належав до числа головних претендентів на перемогу, зазначає ВВС News.

Наприкінці липня президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан і запровадив комендантську годину в трьох західних районах країни після того, як за вихідні дні там було вбито вісім людей, зокрема мера міста Манта Агустіна Інтріаго.