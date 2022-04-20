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Навальний про вбивство військами РФ його ймовірного родича в Україні: «вбили через прізвище»

Раніше ВВС News із посиланням на старосту села Нове Залісся Павла Навального повідомило, що загиблий був далеким родичем російського політика

Російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував убивство військовими РФ у Бучі на Київщині українського громадянина Іллі Навального, його ймовірного родича.

Опозиціонер наголосив, що «всі обставини вказують на те, що вбили його через прізвище». «Тому і паспорт залишили демонстративно», – йдеться в повідомленні у фейсбуці російського політика. Навальний каже, що не знає, чи був убитий його родичем. «Можливо, і родич, але взагалі в тому селі багато Навальних», – написав він.

Раніше ВВС News із посиланням на старосту села Нове Залісся Павла Навального повідомило, що загиблий був далеким родичем російського політика.

«Так, Ілля був далеким родичем Олексія, є спільний прадід», » розповів староста, який, за твердженням журналістів, і сам є троюрідним братом російського політика.

Ближчі родичі Олексія Навального на Київщині не постраждали, повідомив Павло Навальний.

Раніше німецьке видання Bild повідомило про вбивство 61-річного родича російського політика в Бучі. Експерти знайшли у Навального кульові поранення: у голову та груди, а саме тіло ексгумували з братської могили біля церкви в Бучі. Місцеві жителі припускають, що його застрелили через прізвище.

«Ми увійшли в наш будинок і зустріли Іллю, який спускався сходами. Я сказала йому: не виходь, там буде стрілянина. Але він все ж хотів ненадовго вийти, щоб викурити цигарку. Потім я чула постріли знову і знову», – розповіла мешканка Бучі Марія про загибель Іллі Навального 12 березня. Сусіди знайшли його з простріленою головою, поряд із тілом лежав паспорт.

Олексій Навальний зараз перебуває у виправній колонії №2 у місті Покрові Володимирської області Росії, куди його відправили після заміни умовного терміну на реальний у справі «Ів Роше».

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