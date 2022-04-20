Навальний про вбивство військами РФ його ймовірного родича в Україні: «вбили через прізвище»

Російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував убивство військовими РФ у Бучі на Київщині українського громадянина Іллі Навального, його ймовірного родича.

Опозиціонер наголосив, що «всі обставини вказують на те, що вбили його через прізвище». «Тому і паспорт залишили демонстративно», – йдеться в повідомленні у фейсбуці російського політика. Навальний каже, що не знає, чи був убитий його родичем. «Можливо, і родич, але взагалі в тому селі багато Навальних», – написав він.

Раніше ВВС News із посиланням на старосту села Нове Залісся Павла Навального повідомило, що загиблий був далеким родичем російського політика.

«Так, Ілля був далеким родичем Олексія, є спільний прадід», » розповів староста, який, за твердженням журналістів, і сам є троюрідним братом російського політика.

Ближчі родичі Олексія Навального на Київщині не постраждали, повідомив Павло Навальний.

Раніше німецьке видання Bild повідомило про вбивство 61-річного родича російського політика в Бучі. Експерти знайшли у Навального кульові поранення: у голову та груди, а саме тіло ексгумували з братської могили біля церкви в Бучі. Місцеві жителі припускають, що його застрелили через прізвище.

«Ми увійшли в наш будинок і зустріли Іллю, який спускався сходами. Я сказала йому: не виходь, там буде стрілянина. Але він все ж хотів ненадовго вийти, щоб викурити цигарку. Потім я чула постріли знову і знову», – розповіла мешканка Бучі Марія про загибель Іллі Навального 12 березня. Сусіди знайшли його з простріленою головою, поряд із тілом лежав паспорт.

Олексій Навальний зараз перебуває у виправній колонії №2 у місті Покрові Володимирської області Росії, куди його відправили після заміни умовного терміну на реальний у справі «Ів Роше».