Десятки людей загинули під час заворушень у в’язниці в Еквадорі

Влада Еквадору повідомила, що щонайменше 68 в’язнів загинули, ще 25 зазнали поранень внаслідок заворушень у в’язниці Літораль у місті Гуаякіль. Раніше цього року в цій тюрмі загинули десятки ув’язнених під час сутичок між ворогуючими бандами.

Заворушення почалися пізно ввечері 12 листопада через територіальну суперечку між ворогуючими групами після того, як лідер банди був достроково звільнений.

Сутички тривали до 14 листопада, коли підрозділи поліції увійшли до будівлі в’язниці і виявили зброю, вибухівку і ножі.

Для захисту об’єкту зовні також залучила солдатів на бронетехніці.

У заяві, опублікованій у твітері, президент Гільєрмо Лассо висловив співчуття «сім’ям, які втратили близьких», і сказав, що необхідні нові заходи для «боротьби з мафією, яка наживається на хаосі».

Цього року у в’язницях Еквадору померли майже 300 ув’язнених.

У вересні в’язні з одного крила виправної колонії Літораль дісталися до іншої частини закладу, де вони напали на членів суперницької банди. Тоді загинули понад 100 ув’язнених.

Раніше цього місяця троє в’язнів також були вбиті під час сутички у в’язниці Літораль. Цей заклад розрахований на 5300 ув’язнених, але наразі там утримують – 8500 осіб.