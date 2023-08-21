В Еквадорі відбулися вибори після вбивства одного з кандидатів

У другий тур президентських виборів в Еквадорі виходять кандидат від лівих сил Луїза Гонсалес, яка вважалася фаворитом голосування, та колишній депутат, син бізнес-магната Даніель Нобоа.

Згідно з попередніми результатами підрахунку 75% голосів, Гонсалес набирає близько 33%, Нобоа – близько 24%. Другий тур пройде 15 жовтня.



Виборчу кампанію було затьмарено вбивством одного з кандидатів, депутата Фернандо Вільявісенсіо, відомого своїми антикорупційними розслідуваннями. У кампанії його замінив його колега-журналіст Крістіан Суріта, однак у бюлетені залишилося ім'я Вільявісенсіо, оскільки бюлетені на момент вбивства кандидата вже були надруковані. В результаті за Суріту, поставивши галочку навпроти прізвища Вільявісенсіо, голосували 16% виборців.

На думку спостерігачів, Вільявісенсіо мав шанси на вихід до другого туру. Після його вбивства динаміка кампанії змінилася і на друге місце вийшов Нобоа, якому раніше не давали великих шансів на успіх.



Гонсалес – протеже колишнього лівого президента Еквадору Рафаеля Корреа, який зараз мешкає у вигнанні за кордоном. Нобоа – син бананового магната Альваро Нобоа, він позиціонує себе як кандидат-технократ, який готовий провести реформи.



Одночасно пройшли також вибори до парламенту, на яких лідирує ліва «Громадянська революція», і референдуми, на яких більшість тих, хто голосував, висловився за заборону нафтовидобутку в лісах Амазонії та розвиток гірничодобувної промисловості в лісі неподалік Кіто.



Голосування пройшло за підвищених заходів безпеки.