Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

В Еквадорі відбулися вибори після вбивства одного з кандидатів

Люди голосують на виборах в Еквадорі, 20 серпня 2023 року

У другий тур президентських виборів в Еквадорі виходять кандидат від лівих сил Луїза Гонсалес, яка вважалася фаворитом голосування, та колишній депутат, син бізнес-магната Даніель Нобоа.

Згідно з попередніми результатами підрахунку 75% голосів, Гонсалес набирає близько 33%, Нобоа – близько 24%. Другий тур пройде 15 жовтня.

Виборчу кампанію було затьмарено вбивством одного з кандидатів, депутата Фернандо Вільявісенсіо, відомого своїми антикорупційними розслідуваннями. У кампанії його замінив його колега-журналіст Крістіан Суріта, однак у бюлетені залишилося ім'я Вільявісенсіо, оскільки бюлетені на момент вбивства кандидата вже були надруковані. В результаті за Суріту, поставивши галочку навпроти прізвища Вільявісенсіо, голосували 16% виборців.

На думку спостерігачів, Вільявісенсіо мав шанси на вихід до другого туру. Після його вбивства динаміка кампанії змінилася і на друге місце вийшов Нобоа, якому раніше не давали великих шансів на успіх.

Гонсалес – протеже колишнього лівого президента Еквадору Рафаеля Корреа, який зараз мешкає у вигнанні за кордоном. Нобоа – син бананового магната Альваро Нобоа, він позиціонує себе як кандидат-технократ, який готовий провести реформи.

Одночасно пройшли також вибори до парламенту, на яких лідирує ліва «Громадянська революція», і референдуми, на яких більшість тих, хто голосував, висловився за заборону нафтовидобутку в лісах Амазонії та розвиток гірничодобувної промисловості в лісі неподалік Кіто.

Голосування пройшло за підвищених заходів безпеки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG