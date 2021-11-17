Мінськ припинить постачати електроенергію в Україну з 18 листопада – Міненерго Білорусі

Білорусь з 18 листопада припинить нещодавно відновлене постачання електроенергії в Україну, повідомило Міненерго Білорусі.

«Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин», – йдеться в повідомленні пресслужби білоруського Міненерго.

У повідомленні вказано, що «можливість подальшого постачання електроенергії в Україну білоруська сторона розглядатиме з урахуванням технічних можливостей».

Причину припинення поставок у повідомленні не вказують. Українська сторона цю заяву поки не коментувала.

За даними «Укренерго», споживання електроенергії в Україні від початку листопада склало 7 017 мільйона кіловат-годин, що на 1,6% менше прогнозного показника.

Раніше сьогодні Міненерго Білорусі повідомило про відключення енергоблоку №1 БілАЕС від мережі через спрацювання системи автоматичного захисту.

Імпорт електроенергії в Україну з Білорусі після відмови НКРЕКП продовжувати з 1 листопада заборону поновився 6 листопада з 5 МВт щогодини, а з 9 листопада електроенергія з Білорусі йде по 415 МВт щогодини.