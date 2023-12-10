Півночі Донеччини почали давати електрику після того, як спрацювала система захисту на Слов’янській ТЕС – ОВА

Низка населених пунктів на півночі Донецької області у неділю залишилася без енергопостачання внаслідок спрацьовування захисту на Слов’янській тепловій електростанції, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«Спрацювала автоматика захисту на Слов’янській ТЕС. Через що знеструмлено електромережі 110кВ і 330кВ», – написав Мороз у Telegram.

Водночас через певний час він додав, що напругу на Слов’янській ТЕС відновили після перевірки.

«Наразі ДТЕК поступово здійснює підключення споживачів, які були знеструмлені», – зазначив Мороз.

Що стало причиною спрацювання системи захисту на Слов’янській ТЕС, не повідомляється.

Раніше сьогодні Міненерго повідомляло, що понад 450 населених пунктів в Україні знеструмлені через бойові дії, обстріли та негоду. Водночас йшлося про те, що дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області.