Через негоду в Україні знеструмлені близько 300 населених пунктів у 8 областях – ДСНС

В Україні через негоду знеструмлено 282 населених пункти у восьми областях, йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«На території країни внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), за інформацією «Укренерго», знеструмлено 282 населених пункти у 8 областях (Київська – 77, Чернігівська – 77, Одеська – 51, Сумська – 27, Полтавська – 21, Хмельницька – 13, Дніпропетровська – 10 і Житомирська – 6)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Напередодні Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності через негоду у низці областей, попереджаючи про значні дощі вночі та сильний вітер.