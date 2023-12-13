Через потепління споживання електрики дещо знижується, але «Укренерго» закликає українців економити

Через потепління споживання дещо знижується, але все одно залишається на високому рівні, тому компанія «Укренерго» закликає українців використовувати електроенергію ощадливо.



«Сьогодні споживання зранку на 0,7% нижче, ніж вчора, 12 грудня, в той же час. Вчора, 12 грудня, добовий максимум був ранковим й на 2% нижче, ніж 11 грудня. Загалом же рівень споживання залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему. Тому дуже важливо продовжувати споживати електроенергію ощадливо», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» кажуть, що на теплових електростанціях один блок включився після ремонту, один пішов в ремонт. Ще на одному блоці продовжено термін відновлювальних робіт.

Імпорт електроенергії загальним обсягом 4026 МВт·год здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови, повідомляють у компанії.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за опалювальний сезон українці встановили два рекорди електроспоживання – 7 та 11 грудня.

Через похолодання компанія «Укренерго» вже кілька разів повідомляла про дефіцит в енергосистемі.