Шмигаль: Україна вже двічі побила рекорди споживання електроенергії за опалювальний сезон

В Україні встановилася стійка зимова температура, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 грудня.

Він вказав на зріст навантаження на енергетичну систему, який призводить до дефіциту потужності.

«На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня», – заявив голова уряду.

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Шмигаль закликав українців заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години. За його словами, це допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових вимкнень.

«Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу й цього року», – додав він.

Раніше оператор «Укренерго» повідомив, що споживання зранку 12 грудня на 1,6% нижче, ніж вчора, 11 грудня, в той же час. Але, попри зниження, загалом рівень споживання залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему.