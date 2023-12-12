«Укренерго»: рівень споживання знизився через потепління, але залишається високим

Середньодобова температура в Україні 12 грудня на 2 градуси вище, ніж минулої п’ятниці – про це йдеться в зведенні оператора «Укренерго» у вівторок.

«Зранку споживання на 1,6% нижче, ніж вчора, 11 грудня, в той же час. Але, попри зниження, загалом рівень споживання залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему», – повідомляє компанія.

Відтак «Укренерго» закликає уважно ставитися до користування енергоємними електроприладами й ощадливо споживати електроенергію.

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«Вчора, 11 грудня, споживання знову було на рекордно високому рівні. Добовий максимум споживання був ранковим та всього 0,4% не дотягнув до рекордного в цьому опалювальному сезону показника 7 грудня», – додає оператор.

«Укренерго» повідомляє, що три енергоблоки теплових електростанцій та ще один на теплоелектроцентралі повернулися в роботу. Водночас на деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи.

Також Україна залучала аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі сумарною величиною 3400 мегават/годину. При цьому ліміти споживання та графіки відключень не запроваджувалися.

Через погодні умови були знеструмлені 193 населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Тернопільській областях. Через обстріли та з інших причин без світла лишаються 432 населені пункти.