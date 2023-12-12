Війська РФ обстріляли центр Херсона, є поранений – влада

Російські війська обстріляли центр Херсона, поранена людина, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Близько 7:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок цієї атаки отримав поранення 29-річний чоловік. Наразі він ушпиталений», – написав він у телеграмі.

Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що минулої доби російські війська здійснили 125 обстрілів, атакуючи регіон з мінометів, артилерії, РСЗВ «Град», танків, БПЛА та авіації. Через російську агресію загинула людина, ще четверо поранені.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.