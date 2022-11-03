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В «Укренерго» розповіли, в яких областях обмежуватимуть електропостачання у п’ятницю

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від російських обстрілів та сезонне зниження температури

В компанії «Укренерго» розповіли, у яких областях обмежуватимуть електропостачання у п’ятницю, 4 листопада.

Зокрема, з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діятимуть у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Крім того, з 7:00 до 22:00 – у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

«Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго). Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури», – вказали в «Укренерго».

За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим вимушено застосовуються відключення електроенергії споживачам.

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