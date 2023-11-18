Через атаку військ РФ на Одещину частина споживачів залишилась без світла – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що пошкодженим через атаку віййськ РФ по Одещині енергетичним об’єктом є нафтобаза. Також ударом пошкоджено електромережі.
«Без світла 1550 споживачів», – кажуть у відомстві.
Компанія ДТЕК также про 2000 сімей, які залишилося без світла. «Ситуація також ускладнилася несприятливими погодними умовами», – додали у компанії.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Тим часом у Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну ЛЕП, споживачі не знеструмлювалися, повідомили у Міненерго.
Раніше влада повідомила, що внаслідок атаки російських БПЛА в Одеському районі сталося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури, одна людина постраждала.
За даними військових, вночі сили ППО збили у небі України 29 із 38 безпілотників.
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