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Через атаку військ РФ на Одещину частина споживачів залишилась без світла – Міненерго

Енергетики працюють над відновленням електропостачання (фото ілюстративне)
Енергетики працюють над відновленням електропостачання (фото ілюстративне)

У Міністерстві енергетики повідомили, що пошкодженим через атаку віййськ РФ по Одещині енергетичним об’єктом є нафтобаза. Також ударом пошкоджено електромережі.

«Без світла 1550 споживачів», – кажуть у відомстві.

Компанія ДТЕК также про 2000 сімей, які залишилося без світла. «Ситуація також ускладнилася несприятливими погодними умовами», – додали у компанії.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Тим часом у Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну ЛЕП, споживачі не знеструмлювалися, повідомили у Міненерго.

Раніше влада повідомила, що внаслідок атаки російських БПЛА в Одеському районі сталося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури, одна людина постраждала.

За даними військових, вночі сили ППО збили у небі України 29 із 38 безпілотників.

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