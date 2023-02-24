Міненерго: енергосистема має значний резерв потужності, з опаленням у Херсоні – складно

Енергосистема України 24 лютого працюватиме без обмежень споживачів електроенергії, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом. За останню добу внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона.

«У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи», – вказує Міненерго.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні внаслідок удару російських військ був пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечує опалення для близько 600 будинків, а це понад 40 тисяч людей.