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Міненерго: енергосистема має значний резерв потужності, з опаленням у Херсоні – складно

Напередодні обстрілом військ РФ був пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечує опалення для близько 600 будинків (фото ілюстративне)

Енергосистема України 24 лютого працюватиме без обмежень споживачів електроенергії, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом. За останню добу внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона.

«У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи», – вказує Міненерго.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні внаслідок удару російських військ був пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечує опалення для близько 600 будинків, а це понад 40 тисяч людей.

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