Міненерго: на вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності

Упродовж сьогоднішнього дня та та на вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності, повідомила пресслужба міністерства енергетики.

За словами профільного міністра Германа Галущенка генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

«Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності», – повідомив міністр.

В Одеській області через ремонт мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.

У Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько двох тисяч споживачів, повідомили у Міненерго.

У ніч на 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Повідомлялося про влучання в об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, в Кременчуку та на Львівщині. Попри пошкодження, енергетики заявили, що в Україні достатньо обсягів виробленої електроенергії для забезпечення потреб споживачів.