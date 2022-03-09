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Мерія Енергодара хоче провести у місті акцію до дня народження Шевченка

9 березня народився видатний український поет Тарас Шевченко

Мер Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов запросив містян на мирну акцію 9 березня до Дня народження Тараса Шевченка, якого він назвав «символом одвічної свободи та незламного духу українського народу».

«Відділ культури традиційно проводить цього дня захід, присвячений великому Кобзарю. Запрошуємо всіх на мирний захід, який відбудеться 9 березня, об 11:00 біля пам’ятника Шевченку. Покажемо, що Енергодар був і залишається Україною», – написав Орлов у Telegram.

Місто Енергодар і прилеглу до нього Запорізьку АЕС нині утримують війська РФ. Попри це жителі міста виходять на вулиці на мирні акції.

Так, 7 березня майже тисяча жителів Енергодару з національною символікою зібралися на церемонію прощання із загиблими при обороні Запорізької АЕС бійцями Нацгвардії.

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