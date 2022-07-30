Вибухи в окупованому Енергодарі: підірвано три одиниці військової техніки РФ – мер

У ніч на 30 липня в окупованому Енергодарі в Запорізькій області перед готелем «ВП ЗАЕС» пролунали кілька вибухів, внаслідок чого підірвані три одиниці російської військової техніки, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем «ВП ЗАЕС» пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її з залученням спеціальної рятувальної техніки. Наразі відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю», – написав Орлов у телеграмі вранці 30 липня.

За його даними, серед цивільних жителів постраждалих немає, але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

«Зараз навколо цієї нічної історії точиться багато домислів і вже на ранок вона обросла різними, подекуди фантазійними подробицями. Тому довіряємо тільки офіційним джерелам інформації та чекаємо на перевірені і достовірні подробиці щодо нічного «фейєрверку», – додав Орлов, не навівши подробиць.

Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.