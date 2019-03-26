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26 Березень 2019, Київ 16:58
Новини | Суспільство

МОЗ: в Україні близько 100 тисяч людей страждають від епілепсії

Електроенцефалограма мозку людини при епілепсії

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Близько 100 тисяч людей в Україні страждають від епілепсії, хронічного розладу мозкової діяльності, що характерний нападами у вигляді судом, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Правильна перша допомога людині з епілепсією під час нападу: перевернути людину на бік і покласти щось м’яке під голову, щоб уникнути травми», – повідомили у МОЗ.

У відомстві додали, що під час нападу людині з епілепсією не треба нічого класти до рота чи намагатися зупинити напад – він має пройти сам.

За даними Міністерства охорони здоров’я, нині у світі діагноз «епілепсія» мають близько 50 мільйонів людей.

26 березня – День обізнаності про епілепсію.

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