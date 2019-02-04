Коноплі лікують: в Україні стартувала кампанія за доступність медичного канабісу

Дати хворим право отримати ліки на основі конопель, а вченим – досліджувати властивості цієї рослини. Ця петиція за підписом 16 громадських організацій на сайті Верховної Ради б’є рекорди. За перші п’ять днів під нею вже стоїть майже половина від необхідних для розгляду в парламенті 25 тисяч підписів.

«Законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини – захистити конституційні права громадян», – таку назву має петиція. Акценти в документі розставлені гранично чітко: нинішня повна заборона обігу канабісу – це позбавлення хворих права на лікування.

В Україні живуть мільйони людей, які потерпають від важких хвороб та не мають шансу на полегшення з наявними в державі ліками, зазначають автори петиції. У багатьох країнах такі недуги успішно лікують препаратами на основі конопель. Та в Україні навіть вчені не можуть легально досліджувати канабіс.

Про що свідчать підписи

Вже за добу після оприлюднення на сайті Верховної Ради петиція вийшла на перше місце за популярністю протягом останніх 30 днів. 1 000 підписів за першу добу, 4 000 – за дві, 10 000 протягом чотирьох діб. Для розгляду Верховною Радою петиція має набрати 25 000 голосів за три місяці, та ця ініціатива, вочевидь, подолає бар’єр значно швидше.

«Ми очікували такої масової підтримки. Перед тим, як подавати петицію, ми обговорювали з пацієнтами, лікарями, ветеранами АТО – як вони все це бачать. Зареєстрували петицію лише після того, як узгодили всі дії. Враховуючи, що понад 2 мільйони людей потребують такого лікування, – це закономірно», – каже адвокат Геннадій Шабас із Української асоціації медичного канабісу, який розмістив петицію.

Коноплі містять десятки різних речовин. У багатьох країнах світу зараз впроваджується лікування препаратами з канабісу. Їх застосовують при хронічному болі, епілепсії, захворюваннях імунної системи, артриті та ревматизмі, астмі та склерозі, хворобах Альцгеймера та Паркінсона. Існує позитивний досвід лікування ПТСР – посттравматичного синдрому, того самого, який спостерігається і в учасників бойових дій на Донбасі, і в переселенців, позбавлених домівок.

«Кількість підписів і швидкість, з якою вони надходять, свідчить: відсутність законного доступу до лікування препаратами з канабісу – соціально значуща проблема, яка досі державою не відслідковувалася. І дискусія на цю тему не велася на достатньому рівні. Це перший заклик до парламенту з конкретними вимогами, які водночас стосуються особисто дуже багатьох людей», – вважає Тарас Ратушний, речник Української асоціації медичного канабісу.

За лікування – під статтю Кримінального кодексу

Доньці Олесі Савельєвої поставили діагноз у два роки, тепер Лізі дев’ять. «Фармакорезистентна епілепсія» означає, що застосування ліків не дає бажаного ефекту.

«Всі способи лікування, які існують в Україні, ми випробували – вони нам не допомагають, лише погіршують стан дитини. Якщо не змінити лікування, вона залишиться вічним пацієнтом з перспективою стати або «овочем», або клієнтом психіатричної лікарні», – каже Олеся.

Вона прочитала все, що тільки можна, з цієї теми. Так Олеся дізналася, що за кордоном при дитячій епілепсії для зняття судоми застосовують канабідіол – одну з речовин, що містяться у коноплях. Її кликали привезти Лізу на лікування до польської клініки «Max Hemp», та їхати на лікування за кордон поки не знайшлося можливості. Привезти препарати звідти теж неможливо – бо в Україні це кримінал.

Згідно з постановою Кабміну «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до списку заборонених засобів (на відміну навіть від кокаїну, обіг якого «обмежений»). Тому вчені позбавлені можливості вивчати властивості речовин із конопель, бо ж дослідник одразу стає «злочинцем» у розумінні Кримінального кодексу.

«У світі досліджують застосування канабісу в боротьбі з раком, аутоімунними захворюваннями тощо. В нашій країні питання доступу до конопель для науковців наразі неврегульоване. Канабіс під забороною, отже публікація дослідження – це фактично явка з повинною», – казала Ольга Запухляк, молодший науковий співробітник Інституту фізіології імені О. Богомольця.

Спілкувалися з нею ми в кулуарах Першої міжнародної конференції з медичного канабісу, яка проходила у квітні 2018 в Харкові. Саме ця конференція вивела дискусію про коноплі в Україні на новий рівень.

Чехія – 2013, Польща – 2017. Україна – 2019?

Теперішня петиція бере витоки саме у тій минулорічній конференції з медичного канабісу. В ній брали участь лікарі й дослідники зі США, Ізраїлю, Польщі, Литви й України, пацієнти й громадські активісти, представники Міністерства охорони здоров’я та МВС.

«Найголовніше – там зібралися разом учені, люди, які потребують такого лікування, лікарі, які готові використовувати ліки на основі канабісу. Після цього великого заходу створилася коаліція «Медичний канабіс – наше право». Це стало початком ширшої громадянської підтримки і того «фронту» організацій, які сьогодні стоять за зверненням до парламенту», – каже Тарас Ратушний.

Він зауважує, що про підтримку петиції заявили ще десятки правозахисних і пацієнтських організацій. Наприклад, така авторитетна фундація, як Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Автори петиції високо цінують підтримку їхньої ініціативи з боку в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Коментуючи петицію на своїй сторінці у Facebook, очільниця МОЗ зауважила: «використовувати його (медичний канабіс – ред.) у медицині, звісно, з певними застереженнями, – нормальна світова практика. Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів, і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульоване в багатьох європейських країнах».

Саме пацієнтські організації боролися за право людей лікуватися препаратами канабісу в сусідніх країнах. Із петиції у 2011 році почалася легалізація медичного канабісу в Чехії (закон ухвалили в 2013-му). Так само пацієнти виборювали право на ліки в Польщі (Сейм абсолютною більшістю підтримав законопроект у 2017-му).