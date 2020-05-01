Венедіктова обіцяє, що ОГП вивчить ситуацію з «Епіцентром» і масками

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що очолюване нею відомство вивчить ситуацію з компанією «Епіцентр» депутата Олександра Гереги. Про це Венедіктова заявила 30 квітня в ефірі Hromadske, відповідаючи на запитання щодо «спекуляцій» «Епіцентру».

«Оскільки це питання, яке реально для громадськості актуальне, резонансне, звичайно ми також будемо його досліджувати і вивчати. Воно повз нас не пройде», – сказала Венедіктова.

Тим часом «Епіцентр» у фейсбуці повідомив, що компанія оплатила авіарейс з Китаю, який здійснював літак «Мрія».

«З початку розповсюдження коронавірусної інфекції компанія «Епіцентр» відгукнулася на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними засобами захисту та обладнанням для боротьби з СОVID-19. У межах цієї співпраці національна мережа «Епіцентр» оплатила авіарейс з Китаю, який здійснював літак Ан-225 «Мрія» авіакомпанії «Антонов». 23 квітня літак привіз до України засоби індивідуального захисту для лікарів. Компанія може надати фінансовий звіт про оплату, яку було здійснено авіакомпанії «Антонов», – йдеться в повідомленні компанії.

23 квітня український транспортний літак Ан-225 «Мрія» доставив до України з Китаю черговий медичний вантаж: засоби дезінфекції та гігієни, маски, захисні костюми. У міжнародному вантажному аеропорту «Антонов» (селище міського типу Гостомель, Київська область) літак зустрічав президент України Володимир Зеленський. Повідомлялося, що борт доправив з китайського міста Тяньцзінь понад 100 тонн «гуманітарного вантажу».

Через деякий час після прибуття літака низка депутатів звернулась до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням вивчити ситуацію із засобами захисту із цього вантажу, які опинилися у компанії «Епіцентр» і пропонуються в продажу. Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив, що столична мерія отримала від народного депутата Олександра Гереги пропозицією придбати захисні маски у «Епіцентру».