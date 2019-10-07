Президент Туреччини Ердоган розпочав дводенний візит до Сербії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прилетів до Белграда. На столичному летовищі гостя вітав президент Сербії Александар Вучич. У ході дводенного візиту, крім розмов глав держав, передбачене проведення саміту Сербії, Боснії і Герцеговини й Туреччини, також сесії Вищої ради співробітництва двох країн та Сербсько-турецького ділового форуму.

Товарообмін між двома країнами упродовж минулого десятиліття постійно зростав, минулого року вперше перевищив мільярд доларів. Турецькі компанії інвестували у сербську економіку понад 200 мільйонів євро.

Як раніше анонсувалося, орім економіки, важливою темою дводенних розмов будуть і політичні відносини в регіоні, зокрема діалог Белграда з Сараєвом й Приштиною. Турецька сторона має реальний вплив на політичних діячів у Косові, також на політиків боснійської національності в Боснії і Герцеговині й на боснійську меншину в Сербії.