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07 Жовтень 2019, Київ 15:21
Новини | Міжнародні

Президент Туреччини Ердоган розпочав дводенний візит до Сербії

Зустріч Реджепа Тайїпа Ердогана (зліва) з Александаром Вучичем розпочалася

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прилетів до Белграда. На столичному летовищі гостя вітав президент Сербії Александар Вучич. У ході дводенного візиту, крім розмов глав держав, передбачене проведення саміту Сербії, Боснії і Герцеговини й Туреччини, також сесії Вищої ради співробітництва двох країн та Сербсько-турецького ділового форуму.

Товарообмін між двома країнами упродовж минулого десятиліття постійно зростав, минулого року вперше перевищив мільярд доларів. Турецькі компанії інвестували у сербську економіку понад 200 мільйонів євро.

Як раніше анонсувалося, орім економіки, важливою темою дводенних розмов будуть і політичні відносини в регіоні, зокрема діалог Белграда з Сараєвом й Приштиною. Турецька сторона має реальний вплив на політичних діячів у Косові, також на політиків боснійської національності в Боснії і Герцеговині й на боснійську меншину в Сербії.

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