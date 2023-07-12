Ердоган каже, що Росія змінила позицію щодо звільнення командирів оборони Маріуполя

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Росія змінила свою позицію щодо звільнення українських командирів оборони Маріуполя після початкової негативної заяви з цього приводу.

«Спочатку були деякі заяви з боку Росії, але потім, коли вони дізналися про деякі обставини, ситуація налагодилася», – сказав Ердоган, якого цитує агенція Reuters.

8 липня стало відомо, що всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі», повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону у вересні 2022 року. У Кремлі повернення в Україну з Туреччини командирів «Азовсталі» назвали «порушенням домовленостей щодо обміну полоненими».