Ердоган прибув до Росії для переговорів з Путіним – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув у понеділок до російського чорноморського курорту Сочі для переговорів з Володимиром Путіним, присвячених відновленню угоди щодо експорту зерна з України, повідомляє AFP з посиланням на державні ЗМІ Туреччини.



Ердогана супроводжує велика делегація, до складу якої входять міністри оборони, закордонних справ, енергетики та фінансів Туреччини, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.



Турецький лідер має виступити з коротким вступним словом перед зустріччю, після якої відбудеться пресконференція, повідомляє його офіс.

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Туреччина намагається відновити підписану угоду, яка дозволяла безпечний прохід зерна з трьох українських чорноморських портів.

Зернова угода, або Чорноморська зернова ініціатива, за якою продовольство вивозилося із заблокованих Росією чорноморських портів, була укладена в липні 2022 року. Документи підписали з одного боку представники України, Туреччини та ООН, з іншого – Росії, Туреччини та ООН. В угоді обумовлювалися умови безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції Чорним морем із російських та українських портів під гарантії ООН та Туреччини.

17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська почали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру. При цьому причинами обстрілу Кремль назвав атаку на Кримський міст у ніч проти 17 липня.

У середині серпня німецька газета Bild повідомила, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готують нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі. За даними журналістів, країни-учасниці розробляють нову схему експорту російського зерна до бідних країн, згідно з якою Туреччина виступатиме як організатор, а Катар – як спонсор поставок.