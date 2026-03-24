ЄС і Велика Британія збільшують підтримку культурної спадщини України

Європейський Союз і Велика Британія оголосили про посилення підтримки культурної спадщини України на тлі повномасштабної війни Росії. Відповідні заяви 24 березня зробили єврокомісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури і спорту Гленн Мікаллеф і міністр Великої Британії з креативних індустрій, медіа і мистецтв Ієн Мюррей.

У Єврокомісії наголосили, що підтримка України залишається незмінною, а війна Росії спрямована не лише проти території, а й проти ідентичності країни.

«Ця війна ведеться не лише на полі бою. Вона також спрямована проти душі нації, проти її культури, пам’яті та ідентичності», – заявив Мікаллеф.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення ЄС уже мобілізував понад 50 мільйонів євро на підтримку культурного і креативного секторів України, а також на збереження культурної спадщини.

Крім того, Єврокомісія оголосила про додаткове фінансування – ще 250 тисяч євро.

«Це фінансування допоможе Україні зміцнити спроможність у сфері управління ризиками катастроф і криз. Воно підтримає заходи екстреного реагування та забезпечить захист культурних об’єктів, архівів і творів мистецтва навіть у найскладніших умовах», – заявив єврокомісар.

Зі свого боку, Велика Британія оголосила про суттєве збільшення внеску до Фонду культурної спадщини України.

«Велика Британія більш ніж подвоює свій внесок до Українського фонду культурної спадщини. Я особливо радий, що Європейська Комісія зробить такий же внесок у межах своєї ініціативи Team Europe», – заявив Мюррей.

Очікується, що нові кошти підуть на захист, відновлення та реабілітацію культурної спадщини України – від збереження історичних об’єктів і музейних колекцій до цифровізації, розвитку навичок і навчання фахівців у сфері культури.

Мюррей також наголосив, що ця підтримка є частиною ширшого партнерства між Україною та Великою Британією, зокрема в межах 100-річної угоди про співпрацю.

«Разом ми надсилаємо чіткий сигнал: культура має значення. Спадщина має значення. І спроби стерти ідентичність, історію та творчість не матимуть успіху», – підкреслив британський міністр.

За даними Міністерства культури України, внаслідок російських ударів на 24 лютого 2026 року зруйновано і пошкоджено 1685 пам’яток культурної спадщини і 2483 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 507 – повністю знищені.