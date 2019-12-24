У ЄС засудили смертні вироки у справі про вбивство Хашокджі

Європейський союз 24 грудня засудив смертні вироки, винесені у справі про вбивство саудівського журналіста Джамала Хашокджі торік у Стамбулі.

«Європейський союз однозначно виступає проти використання смертної кари завжди та без винятку», – йдеться у повідомленні речника Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Пітера Стано.

Засудження людей до смерті – це «жорстоке і нелюдське покарання, яке не діє як стримуючий фактор і є неприйнятним запереченням людської гідності та недоторканості», вказав представник ЄС.

Тим не менше, ЄС також наголосив на необхідності забезпечити притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до вбивства.

«Це має базуватися на принципах прозорості, поваги до судових процесів та належної процедури», – йдеться в повідомленні.

23 грудня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що у справі про вбивство саудівського журналіста Джамала Хашокджі до смертної кари засуджені п’ятеро осіб.

Резидент США і оглядач видання Washington Post Джамал Хашокджі був убитий у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні 2018 року.

Розвідувальні служби США дійшли висновку, що наказ убити Хашокджі віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, фактичний правитель королівства.

Офіційний Ер-Ріяд звинувачує в скоєному окремих представників саудівської розвідки, заперечуючи причетність лідерів країни.