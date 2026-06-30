Спецпредставниця ЄС порушила перед Польщею питання доступу вразливих українців до медицини

Спеціальна представниця ЄС у справах українців Ілва Йогансон порушила перед польською владою питання доступу вразливих категорій українців до медичної допомоги після повідомлень про втрату ними права на більшість послуг із медичного обслуговування. Про це Йогансон розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Я сьогодні порушила це питання в розмові із заступником польського міністра і наголосила на важливості забезпечення належного захисту та підтримки також для вразливих категорій населення, особливо для найбільш вразливих», – сказала Йогансон, спілкуючись з Радіо Свобода на полях Конференції з відбудови України у Гданську 26 червня.

За її словами, польська сторона відреагувала на це звернення, однак питання залишається предметом подальшої роботи.

«Я отримала відповідь, але це також питання, яким вони зараз займаються, і я очікую, що робота над ним триватиме», – зазначила вона.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що вразливі категорії українців у Польщі, які не працюють і не сплачують внески до системи соціального страхування, втратили доступ до більшості медичних послуг. Найбільше це зачепило літніх людей та осіб з інвалідністю.

Під час інтерв'ю Йогансон наголосила, що захист найбільш вразливих людей є однією з ключових цілей Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка діє для українців, що виїхали до країн Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення Росії.