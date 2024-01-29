Євросоюз запровадив санкції проти чотирьох росіян – за цензуру і переслідування Кара-Мурзи

Євросоюз оновив список персональних санкцій щодо осіб, яких вважає порушниками прав та свобод людини. До нього увійшла учасниця Громадської палати Росії Катерина Мізуліна та так звана «Ліга безпечного інтернету», яку вона очолює. У рішенні Євросоюзу зазначено, що Мізуліна та її організація займаються цензурою, порушують свободу слова та самовираження, також Мізуліна особисто ініціює доноси на авторів інтернет-контенту, яких вважає недостатньо відданими офіційній політиці Кремля.

Крім того, до списку санкцій увійшли суддя Басманного районного суду Москви Катерина Левашова, яка ухвалювала вироки у справах опозиціонерів, включно з Володимиром Кара-Мурзою, прокурор Олег Алипов і суддя Московського міського суду Людмила Смолкіна, які також причетні до справи Кара-Мурзи.

«Ліга безпечного інтернету», яку очолює Мізуліна, – наближена до російської влади організація, яка виконує в Росії фактично цензурні функції. З ініціативи «Ліги» та самої Мізуліної з російського сегменту інтернету регулярно видаляють контент, який вони вважають недостатньо «патріотичним» або таким, що не відповідає «традиційним цінностям». Це стосується багатьох популярних блогерів та артистів. Мізуліна також ініціює порушення проти них адміністративних та кримінальних справ.

Російського опозиційного політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу у квітні 2023 року засудили до 25 років колонії суворого режиму за статтями про державну зраду та здійснення діяльності організації, визнаної небажаною в Росії. Міжнародні правозахисні організації вважають його політвʼязнем.