ЄС направить 1,4 мільярда євро доходів від заморожених активів РФ на допомогу Україні

Європейський Союз використає 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні, повідомила 5 серпня Європейська комісія.

«Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила. І ми використовуємо кошти, отримані від знерухомлених російських активів, щоб впевнитися в цьому. Ми надаємо Україні ще 1,4 мільярда євро з них. Це підтримає подальший опір України незаконній війні Росії», – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький подякував європейським партнерам і заявив, що кошти будуть використані «на посилення оборони і зміцнення стійкості нашої держави».

В Єврокомісії нагадали, що ці кошти надходять з активів центрального банку Росії, знерухомлених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України.

ЄС уточнює, що 95% коштів підуть на підтримку України через Механізм співробітництва з питань позик Україні (ULCM), решта 5% – будуть використані через Європейський фонд миру (EPF).

Це вже не перші такі кошти, передані Україні. Минулого разу в Єврокомісії повідомили про те, що передають Україні 1,4 мільярда євро, у квітні цього року.

В Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Найбільша частина цих коштів, приблизно 190 мільярдів євро, зберігається у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. У Великій Британії заморожено приблизно 30 мільярдів євро російських активів, а у Франції – 19 мільярдів євро.