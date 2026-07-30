Рада ЄС ухвалила зміни до Ukraine Facility для отримання Києвом додаткових понад 8 мільярдів євро

Рада Євросоюзу внесла зміни до «Плану для України» для отримання Києвом понад 8 мільярдів євро додаткового фінансування в рамках Ukraine Facility у 2026 році.

Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, «План для України» визначає дорожню карту амбітних реформ, які Україна повинна виконати до виплат за цим механізмом. Зміни відображають додаткові 8,3 мільярда євро фінансування на 2026 рік, надані через Позику на підтримку України (Ukraine Support Loan), узгоджену Європейським парламентом та Радою ЄС у лютому цього року.

Відповідно до пропозиції Єврокомісії, змінений «План для України» запроваджує додаткові кроки у реформах, зокрема реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Програма Ukraine Facility набрав чинності 1 березня 2024 року, передбачає понад 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік. З моменту набрання чинності цієї програми було надано 6 мільярдів євро шляхом перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро попереднього фінансування та сім траншів на загальну суму приблизно 21,6 мільярда євро.

Україна підписала й ратифікувала угоду про отримання Ukraine Support Loan наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. 60 мільярдів із цієї суми, як передбачається, будуть спрямовані на оборонні потреби України.

25 червня Євросоюз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад 3 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Ukraine Support Loan.