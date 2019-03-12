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12 Березень 2019, Київ 22:09
Новини | Міжнародні

ЄСПЛ призначив компенсацію сім’ям 11 зниклих жителів російської Чечні

Десяти сім'ям ЄСПЛ присудив по 80 тисяч євро. Родичі ще одного викраденого мають отримати 70 тисяч євро

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Європейський суд з прав людини присудив 870 тисяч євро компенсації моральної шкоди сім'ям 11 жителів російський Чечні, викрадених в період з 2002 по 2006 рік, повідомила «Медіазона».

Десяти сім'ям ЄСПЛ присудив по 80 тисяч євро. Родичі ще одного викраденого мають отримати 70 тисяч євро. Суд у Страсбурзі визнав, що були порушення статті про заборону тортур, право на свободу та ефективні засоби правового захисту Європейської конвенції з прав людини. Місцеперебування зниклих досі невідомо.

Серед викрадених були Ісмаїл Махмудов, Ісмаїл Даштаєв, Іслам Асуханов, Ваха Наузен, Суп’ян Мукаєв, Зелімхан Дутаєв, Рустам Гайсумов, Хусейн Елдерханов, Аліхан Сатієв, Лема Магомадов і Вахаб Абубакаров.

За словами матері Леми Магомадова, її сина викрали серед ночі в листопаді 2002 року. Мати Ісмаїла Махмудова розповіла, що її дитина зникла в січні 2003 року.

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