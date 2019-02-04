В ЄСПЛ 27 лютого почнуться слухання про порушення Росією прав людини в Криму – Мін’юст

Слухання позову, поданого Україною проти Росії в Європейський суд з прав людини про порушення прав людини в Криму, почнуться 27 лютого. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Він нагадав, що перші справи про порушення Росією прав людини в анексованому Криму і на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей подали до Європейського суду з прав людини в 2014-2015 роках.

У 2018 року Україна подала ще два позови: про порушення прав політичних в’язнів і про українських військовослужбовців, захоплених ФСБ Росії біля берегів Криму.

Всього у провадженні ЄСПЛ знаходяться п’ять справ України проти Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.