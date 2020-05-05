ЄСПЛ став на бік «грози румунських корупціонерів» у справі про її звільнення

Європейський суд із прав людини визнав порушенням звільнення в Румунії головного антикорупційного прокурора Лаури Кодруци Кевеші в 2018 році.

У рішенні ЄСПЛ від 5 травня йдеться про те, що звільнення Кевеші порушило її права на чесний суд і свободу висловлювань.

«Її передчасне звільнення знищило саму мету – підтримати незалежність суддів і, ймовірно, мала демотивувальний вплив на неї й інших прокурорів і суддів щодо участі у публічних дискусіях із приводу законодавчих реформ, які стосуються судової влади і незалежності суддів», – йдеться у заяві ЄСПЛ.

Суд визнав, що Кевеші звільнили через її публічні коментарі, зокрема, критику запропонованих законодавчих актів, які, як вона побоювалася, можуть підірвати боротьбу з корупцією в одній із найбільш корумпованих країн Євросоюзу.

Коментуючи рішення ЄСПЛ, Кевеші заявила, що воно «захищає суддів від політичного втручання».

Президент Клаус Йоганніс, якого Конституційний суд Румунії змусив звільнити Кевеші в липні 2018 року, заявив, що рішення ЄСПЛ демонструє необхідність реформувати «цю інституцію на конституційному рівні».

«Довіра до Конституційного суду, на яку вже вплинули деякі суперечливі рішення за останні кілька років, тепер ще більше похитнулася», – сказав Йоганніс.

Клаус Йоханніс у липні 2018 року підписав указ про зняття з посади головного антикорупційного прокурора Румунії. Він хвалив антикорупційного прокурора Лауру Кодруцу Кевеші за її зусилля і сказав, що був змушений підписати указ після того, як його зобов’язав це зробити Конституційний суд.

Звільнення Кевеші викликало протести в Румунії й осуд з боку ЄС.

У жовтні 2019 року колишню керівницю боротьби з корупцією в Румунії затвердили на посаді прокурора ЄС.